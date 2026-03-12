Sovico Group thanh toán lãi cho lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản của Công ty CP Tập đoàn Sovico (Sovico Group) công bố tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Theo đó, ngày 10/3/2026, Sovico Group đã thanh toán hơn 52 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu SVACH2124005.

Được biết, lô SVACH2124005 được phát hành ngày 10/9/2021 và hoàn thành vào 17/9/2021; kỳ hạn 36 tháng.

Nguồn: Sovico Group

Đây là trái phiếu doanh nghiệp thông thường, chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo; lãi suất danh nghĩa tối đa 10,5%/năm.

Mục đích phát hành để thực hiện tài trợ vốn cho các chương trình, dự án đầu tư và tăng quy mô vốn hoạt động, cơ cấu lại nguồn vốn của Sovico Group.

Về Sovico Group, doanh nghiệp này được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 19/11/2001, là công ty cổ phần chưa đại chúng, kinh doanh chính trong lĩnh vực hoạt động đầu tư tài chính.

Theo thông tin giới thiệu trên website của công ty, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo đang là Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Sovico.

Về tình hình kinh doanh, theo công bố thông tin định kỳ trên HNX kỳ báo cáo bán niên 2024, Tập đoàn Sovico ghi nhận lợi nhuận thuần đạt gần 1.799,5 tỷ đồng, tăng 14% so với kỳ trước.

Tại thời điểm 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của Sovico Group đang ở mức gần 70.049,2 tỷ đồng, tăng 37,9%.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu cải thiện từ 2,15 lần về 1,69 lần, tương ứng tổng nợ phải trả cuối quý II/2024 ở mức gần 118.383,1 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu ở mức hơn 30.121 tỷ đồng.

Theo báo cáo về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, trong năm 2024, Sovico Group đã thanh toán lãi đúng hạn 116 kỳ trả lãi trái phiếu. Giá trị thanh toán giao động từ gần 2,5 tỷ đồng đến gần 105,9 tỷ đồng/lô trái phiếu, lãi suất 10%/năm đến 10,5%/năm.



