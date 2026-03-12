Nhượng quyền F&B: Lối đi bền vững trước “bão” chi phí leo thang

Ngành F&B: Thị trường tiềm năng nhưng không dành cho những "tay đua" sốc nổi

Năm 2023, thị trường bước vào giai đoạn phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, mở ra chu kỳ tăng trưởng ấn tượng cho ngành FnB. Hàng trăm nghìn điểm bán được mở mới, đặc biệt là quán ăn và nhà hàng. Theo báo cáo IPOS, tổng doanh thu toàn ngành năm 2023 đạt 590.000 tỷ đồng, tăng 11,47% so với cùng kỳ. Đà tăng tiếp tục duy trì trong năm 2024 với mức tăng trưởng 16.6% nâng tổng doanh thu lên 688.000 tỷ đồng, cho thấy sức hấp dẫn và tiềm năng phát triển dài hạn của ngành. Song song với sự tăng trưởng là quá trình sàng lọc khắc nghiệt với hơn 30.000 cửa hàng đóng cửa trong năm 2024 và khoảng 50.000 cửa hàng rời bỏ thị trường trong nửa đầu 2025 Đứng trước áp lực chi phí khởi nghiệp ngày càng gia tăng, việc đầu tư vào các ý tưởng sáng tạo chưa được kiểm chứng tính khả thi và vận hành chuyên nghiệp có thể khiến nhà đầu tư đối mặt rủi ro đáng kể.

Nửa đầu 2025: hơn 50.000 quán ăn, cà phê đóng cửa (Nguồn: iPOS.vn)

Theo các chuyên gia trong ngành, thị trường FnB đang dịch chuyển từ cuộc đua "đầu tư nóng" sang đầu tư có chiều sâu thương hiệu, ưu tiên những thương hiệu sở hữu nền tảng vững vàng, chiến lược dài hạn, được đông đảo thực khách yêu mến. Vì vậy, xu hướng lựa chọn nhượng quyền thương hiệu ngày càng được nhiều nhà đầu tư quan tâm như một phương án tối ưu vận hành và kiểm soát rủi ro trước những biến động của ngành FnB.

Bài toán chi phí và năng lực vận hành: Thách thức lớn cho nhà khởi nghiệp

Nhiều ý kiến trong ngành cho thấy, trong bối cảnh thị trường F&B cạnh tranh gay gắt, thành công không còn đến từ việc mở rộng thật nhanh hay chạy theo xu hướng ngắn hạn, mà nằm ở năng lực kiểm soát chi phí và xây dựng hệ thống vận hành bền vững.

Áp lực chi phí gia tăng trở thành thách thức lớn với doanh nghiệp F&B (Nguồn: iPOS.vn)

Sự thay đổi hành vi tiêu dùng, đặc biệt từ thế hệ Gen Z và Gen Alpha, khiến doanh nghiệp phải đầu tư nhiều hơn cho trải nghiệm: từ không gian, hình ảnh thương hiệu đến các hoạt động marketing tạo cảm xúc. Tuy nhiên, phía sau những bề nổi đó là áp lực lớn về mặt bằng, nhân sự, truyền thông và duy trì chất lượng đồng nhất trên toàn hệ thống. Nếu nền tảng vận hành không đủ chắc, chi phí sẽ nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát.

Ở phân khúc giá cạnh tranh, bài toán còn khắt khe hơn. Khi biên lợi nhuận mỏng, mọi sai số trong quản trị nguyên vật liệu, kiểm soát hao hụt hay tiêu chuẩn dịch vụ đều ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh. Khách hàng có thể bị thu hút bởi mức giá, nhưng yếu tố giữ chân họ lâu dài vẫn là chất lượng sản phẩm ổn định và trải nghiệm nhất quán.

Thực tế ghi nhận, sau giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ của thị trường, những mô hình có thể trụ vững đều lấy "lõi" sản phẩm và hệ thống quản trị làm trung tâm. Việc chuẩn hóa quy trình, đào tạo đội ngũ và kiểm soát chi phí chặt chẽ không chỉ giúp tối ưu hiệu suất mà còn tạo nền tảng đủ vững để phát triển chuỗi dài hạn.

Với nhà khởi nghiệp, thách thức lớn nhất không nằm ở ý tưởng hấp dẫn, mà ở khả năng vận hành thực chất và nguồn lực đủ bền bỉ. Khi thị trường chuyển dịch từ "ai rẻ hơn" sang "ai được yêu thích hơn", lợi thế cạnh tranh sẽ thuộc về những thương hiệu kiên định với giá trị cốt lõi và làm tốt bài toán quản trị từ bên trong.

Món ăn ngon, giá hợp lý và thương hiệu uy tín dẫn đầu tiêu chí lựa chọn quán ăn. (Nguồn: iPOS.vn)

Lựa chọn thương hiệu tiềm năng - yếu tố quyết định thành công trong nhượng quyền F&B

Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn thương hiệu nhượng quyền có cấu trúc vận hành rõ ràng trở thành yếu tố then chốt đối với nhà đầu tư.

Trong số các mô hình quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam, Bonchon được định vị là nhà hàng Hàn Quốc có hơn 20 năm phát triển trên thị trường quốc tế, nổi tiếng với món gà rán với lớp vỏ mỏng giòn, quét xốt thủ công và thực đơn đa dạng các món ăn chuẩn vị Hàn. Thay vì tiếp cận theo hướng "thức ăn nhanh" thuần tiện lợi, thương hiệu này nhấn mạnh yếu tố chất lượng và sự đồng nhất sản phẩm. Xuất phát từ định hướng đó, toàn bộ xốt gà rán được sản xuất trực tiếp tại nhà máy riêng ở Hàn Quốc và phân phối đến các nhà hàng Bonchon trên toàn cầu nhằm duy trì hương vị nhất quán trong toàn hệ thống.

Nhà máy sản xuất xốt Bonchon NBC (Bonchon NBC Center – Korea)

Tại Việt Nam, thương hiệu hiện vận hành 33 nhà hàng trên toàn quốc. Mô hình được triển khai dưới ba hình thức gồm Casual Dining, Fast-Casual và Foodcourt nhằm phù hợp với từng vị trí mặt bằng và hành vi tiêu dùng khác nhau. Chiến lược phát triển được thực hiện theo hướng kiểm soát tiêu chuẩn vận hành thay vì mở rộng ồ ạt, nhằm giảm thiểu rủi ro trong quá trình tăng trưởng.

Với định hướng dài hạn, Bonchon tại Việt Nam cho biết đặt mục tiêu mở rộng hệ thống nhượng quyền trong năm 2026, với mức vốn đầu tư khởi điểm từ 1,8 tỷ đồng tùy theo mô hình và quy mô cửa hàng. Doanh nghiệp cho biết sẽ ưu tiên lựa chọn các đối tác có định hướng phát triển bền vững và cam kết đồng hành lâu dài cùng hệ thống. Theo thông tin từ doanh nghiệp, đối tác nhượng quyền được hỗ trợ trong các khâu từ khảo sát địa điểm, tư vấn thiết kế cửa hàng, cung ứng nguyên liệu đến đào tạo và vận hành theo quy chuẩn hệ thống, dưới sự giám sát tiêu chuẩn từ hệ thống quốc tế và đội ngũ trong nước.

Trong môi trường cạnh tranh cao và chi phí gia tăng, các mô hình sở hữu quy trình chuẩn hóa và chiến lược phát triển rõ ràng như thương hiệu trên, thường được nhà đầu tư cân nhắc khi tham gia thị trường F&B.

