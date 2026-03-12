Tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết nợ thuế hơn 450 tỷ đồng

Theo Thông tấn xã Việt Nam, ngày 11/3, ông Hà Văn Khoa, Trưởng Thuế tỉnh Quảng Trị cho biết, tổng số nợ thuế trên địa bàn tỉnh vẫn ở mức cao dù ngành Thuế đã triển khai nhiều biện pháp cưỡng chế và thu hồi nợ.



Theo đó, tính đến cuối tháng 1/2026, tổng nợ thuế toàn tỉnh Quảng Trị là 2.567 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng thu hồi 2.378 tỷ đồng (92,6%); nợ khó thu do các đơn vị giải thể, phá sản hoặc bỏ địa điểm kinh doanh 161 tỷ đồng (6,3%); nợ đang xử lý 28 tỷ đồng (1,1%).



Một số doanh nghiệp có số nợ thuế lớn gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn FLC hơn 450 tỷ đồng ; Công ty cổ phần Sản xuất Vật liệu Xây dựng Cosevco I gần 88 tỷ đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Quảng Bình 42,4 tỷ đồng; Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn-Quảng Bình 41,5 tỷ đồng; Công ty cổ phần Việt Group Central gần 27 tỷ đồng và Công ty cổ phần Đông Dương Miền Trung gần 26 tỷ đồng.

Theo ông Hà Văn Khoa, tình trạng nợ đọng thuế chủ yếu do nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, một số dự án khu nghỉ dưỡng chậm triển khai dẫn đến phát sinh nợ tiền thuê đất và tiền chậm nộp lớn. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp phát sinh nghĩa vụ nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê từ năm 2022 nhưng chưa nộp đầy đủ vào ngân sách, khiến nợ thuế kéo dài.﻿

Liên quan đến CTCP Tập đoàn FLC, cuối năm 2025, ông Trịnh Văn Quyết – nhà sáng lập tập đoàn – đã quay trở lại hoạt động kinh doanh sau khi hoàn tất nghĩa vụ thi hành án. Không lâu sau đó, doanh nghiệp tiến hành tăng vốn điều lệ thêm 1.500 tỷ đồng, qua đó nâng quy mô vốn lên gần 8.600 tỷ đồng.



Tại Đại hội đồng cổ đông tổ chức vào cuối năm 2025, ban lãnh đạo FLC cho biết bất động sản tiếp tục được xác định là lĩnh vực kinh doanh trọng tâm. Hiện tập đoàn đang triển khai hơn 50 dự án tại 11 tỉnh, thành trên cả nước, trong đó tập trung ở một số địa bàn như Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Quảng Trị.



Bên cạnh các dự án hiện hữu, doanh nghiệp cũng cho biết đang nghiên cứu và xúc tiến cơ hội đầu tư tại một số thị trường được đánh giá còn nhiều dư địa phát triển như Lào Cai, TP.HCM, Nha Trang, Hậu Giang và Gia Lai.



Đáng chú ý, tập đoàn đã tiếp nhận trở lại quyền sở hữu, quản lý và điều hành hãng hàng không Bamboo Airways theo đề nghị của cựu Chủ tịch Lê Thái Sâm. Động thái này được đặt trong tổng thể kế hoạch tái cấu trúc hệ sinh thái của FLC trong giai đoạn tới.﻿