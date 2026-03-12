Startup được tỷ phú Phạm Nhật Vượng ươm mầm: Giải bài toán trạm sạc, giúp giảm 40% chi phí vận hành

Tại Chung kết Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia – Techfest Vietnam 2025, dự án Volterra đã giành Giải Á quân.

Công ty tiếp tục giành được Giải Nhất Khu vực – Châu Á – Thái Bình Dương tại Cuộc thi Thử thách Phát triển Bền vững Toàn cầu 2025-2026 và được chọn là một trong 10 công ty khởi nghiệp hàng đầu của Chương trình UniVentures 2025.

Volterra là "spin-off" ( Doanh nghiệp khởi nguồn từ kết quả nghiên cứu học thuật, được phát triển nhằm chuyển giao tri thức và công nghệ từ trường đại học ra thị trường và xã hội) khởi nguồn từ các nghiên cứu liên ngành tại Trung tâm Trí tuệ Môi trường (CEI), VinUni - Center for Environmental Intelligence, được ươm tạo và đồng hành bởi Trung tâm Khởi nghiệp Elab - Entrepreneurship at VinUniversity - hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của VinUni.

Dự án ra đời từ một câu hỏi cốt lõi của quá trình chuyển dịch sang giao thông xanh: Làm thế nào để hạ tầng sạc xe điện vận hành hiệu quả, tận dụng tối đa năng lượng tái tạo, nhưng vẫn đảm bảo tính kinh tế và khả năng mở rộng?

Để trả lời bài toán đặt ra, Volterra phát triển một nền tảng trí tuệ nhân tạo và mô phỏng số (AI & Digital Twin) nhằm tối ưu vận hành các trạm sạc xe điện.

Theo các kịch bản mô phỏng ứng dụng tại Việt Nam, giải pháp của Volterra có thể: Giảm tới 40% chi phí vận hành; Nâng hiệu quả đầu tư lên gấp 3 lần (dựa trên mô phỏng ứng dụng tại Việt Nam) ; Giảm đáng kể phát thải khí nhà kính khi kết hợp năng lượng tái tạo và Tạo nền tảng cho hạ tầng sạc thông minh, bền vững và có khả năng mở rộng nhanh.

Thay vì chỉ đơn thuần kết nối xe điện với lưới điện, Volterra tạo ra một lưới điện siêu nhỏ thông minh tích hợp liền mạch nhiều nguồn năng lượng.

Tích hợp năng lượng tái tạo: Pin mặt trời (mảng quang điện) khai thác ánh nắng mặt trời dồi dào của Việt Nam; Tuabin gió nhỏ thu năng lượng gió, hoạt động ngay cả trong môi trường đô thị và Hệ thống giám sát thông minh tối ưu hóa việc thu năng lượng trong ngày.

Lưu trữ năng lượng tiên tiến: Hệ thống lưu trữ năng lượng pin (BESS) lưu trữ năng lượng tái tạo dư thừa để sử dụng sau này; Quản lý dựa trên sự suy giảm giúp kéo dài tuổi thọ pin bằng cách tránh sử dụng quá mức và Khả năng giảm tải giúp giảm chi phí năng lượng bằng cách sử dụng năng lượng dự trữ trong giờ cao điểm đắt đỏ.﻿

Sạc xe điện thông minh: Nhiều cấp độ sạc từ sạc tiêu chuẩn cấp 2 đến sạc nhanh DC tốc độ cao; Sạc hai chiều (V2G) cho phép xe điện cung cấp năng lượng trở lại lưới điện khi cần thiết; Đặt lịch thông minh tối ưu hóa thời điểm sạc cho từng xe dựa trên khả năng cung cấp năng lượng và chi phí.﻿

Cốt lõi của Volterra là một hệ thống tối ưu hóa khéo léo sử dụng lý thuyết trò chơi (một khuôn khổ toán học thường được sử dụng trong kinh tế học) để cân bằng các lợi ích cạnh tranh của các bên liên quan khác nhau.

Cách thức hoạt động:

Lớp 1 – Trò chơi định giá (Mô hình Stackelberg): Nhà điều hành trạm sạc đóng vai trò “dẫn dắt”, thiết lập giá điện dựa trên chi phí năng lượng thực tế, nguồn năng lượng tái tạo sẵn có và dự báo nhu cầu. Người dùng xe điện đóng vai trò ” theo sau”, lựa chọn thời gian sạc tối ưu để giảm thiểu chi phí.

Lớp 2 – Trò chơi tài nguyên (Trò chơi không hợp tác): Khi nhiều người dùng xe điện cạnh tranh nhau để giành lấy nguồn tài nguyên sạc hạn chế, hệ thống sẽ phân bổ điện năng một cách công bằng đồng thời đảm bảo hiệu quả, đóng vai trò một hệ thống quản lý giao thông thông minh dành cho điện năng.

Cách tiếp cận hai lớp này đảm bảo rằng: Các nhà điều hành tối đa hóa lợi nhuận thông qua cơ chế định giá thông minh và quản lý năng lượng; Người dùng giảm thiểu chi phí bằng cách tiếp cận các khung giờ sạc tiết kiệm nhất và Hệ thống hoạt động ở hiệu suất cao nhất.﻿

Kết quả thử nghiệm sơ bộ cho thấy Volterra có tác động mạnh mẽ đến lợi nhuận của trạm sạc. Hệ thống này giúp tăng lợi nhuận cho nhà điều hành hơn 800% so với các phương pháp sạc thông thường, đạt 7.260 cent so với chỉ 829 cent của các hệ thống truyền thống.﻿

Volterra được thí điểm tại Nha Trang. ﻿Hiệu quả cho thấy giảm 40% chi phí điện năng và ổn định, có khả năng ứng phó với lũ lụt.

Volterra thành lập vào năm 2025 bởi ba nhà sáng lập là GS Laurent El Ghaoui, TS. Nguyễn Phi Long và ông Tô Lãng.

Ông Tô Lãng (bên trái), TS. Nguyễn Phi Long (bên phải)

Trong đó, ﻿GS Laurent El Ghaoui là Chủ tịch. Giáo sư Laurent El Ghaoui là một nhà lãnh đạo được công nhận toàn cầu trong lĩnh vực tối ưu hóa, học máy và khoa học quyết định, với hơn ba thập kỷ đóng góp vào học thuật và công nghiệp. Ông nhận bằng Tiến sĩ từ Đại học Stanford và từng giữ các vị trí giảng viên cao cấp tại ENSTA Paris, Đại học Paris Sorbonne và Đại học California, Berkeley, nơi ông là Giáo sư chính thức tại Khoa Kỹ thuật Điện và Khoa học Máy tính (EECS) và Kỹ thuật Công nghiệp & Nghiên cứu Vận hành.

Ông là một học giả được trích dẫn nhiều với hơn 100 ấn phẩm và hơn 60.000 lượt trích dẫn, nằm trong top 0,14% nhà nghiên cứu được trích dẫn nhiều nhất trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo toàn cầu, và là người đóng góp quan trọng vào việc tối ưu hóa và ra quyết định mạnh mẽ trong điều kiện không chắc chắn. Năm 2022, ông gia nhập VinUniversity để lãnh đạo chiến lược nghiên cứu và đổi mới, đồng thời là người đồng sáng lập của Kayrros, một công ty hàng đầu về trí tuệ môi trường.

Tiến sĩ Nguyễn Phi Long là giám đốc sản phẩm, ông là một kỹ sư và nhà nghiên cứu chuyên về cơ sở hạ tầng sạc xe điện, hệ thống năng lượng thông minh và tích hợp năng lượng tái tạo. Hiện ông đang là nhà nghiên cứu tại Đại học VinUniversity, tập trung vào thiết kế, tối ưu hóa và triển khai quy mô lớn các trạm sạc xe điện thông minh và các giải pháp quản lý năng lượng.

Trước khi đảm nhiệm vai trò học thuật, ông từng làm việc tại Viettel Aerospace trong các dự án kỹ thuật tiên tiến và nghiên cứu phát triển ứng dụng liên quan đến các hệ thống có độ tin cậy cao. Ông cũng từng giữ các vị trí kỹ thuật và nghiên cứu tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông To Lãng đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành, là một doanh nhân có chuyên môn về các giải pháp Thành phố Thông minh, Trí tuệ Nhân tạo, Dữ liệu lớn và Robot. Hiện ông đang giữ chức Giám đốc Tăng trưởng tại ICOMM.

Ông cũng là một nhà đầu tư tích cực hỗ trợ các dự án khởi nghiệp giai đoạn đầu và giai đoạn tăng trưởng trong lĩnh vực nền tảng trí tuệ nhân tạo và công nghệ đô thị tiên tiến. Với tư cách là đồng sáng lập kiêm CEO, ông chịu trách nhiệm về tầm nhìn doanh nghiệp, gây quỹ, hợp tác hệ sinh thái và chiến lược tiếp thị, kết nối đổi mới công nghệ tiên tiến với việc triển khai thương mại thực tiễn.