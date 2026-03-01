Kinh tế Việt Nam vừa đón một thành tựu lớn chưa từng có

Bức tranh tài chính năm 2025 chứng kiến sự mở rộng đáng kể của nhóm doanh nghiệp đầu ngành.



Dữ liệu của CafeF cho thấy tính đến thời điểm hiện trong số các doanh nghiệp có công khai số liệu tài chính, có ít nhất 114 đơn vị đạt lợi nhuận trước thuế năm 2025 từ 1.000 tỷ đồng trở lên.

Với điểm nhấn là có tới 14 doanh nghiệp lần đầu đạt được cột mốc lợi nhuận nghìn tỷ cùng hàng chục doanh nghiệp khác đang tiệm cận cột mốc này sau khi bứt phá mạnh mẽ trong năm qua.

Sự xuất hiện đồng loạt của nhóm doanh nghiệp này phản ánh sự lan tỏa đà phục hồi thực chất sang nhiều nhóm ngành của nền kinh tế.

Dẫn đầu về quy mô lợi nhuận tuyệt đối trong nhóm mới gia nhập là Sunshine Group (KSF). Doanh nghiệp này báo lãi trước thuế đạt 11.220 tỷ đồng, tăng trưởng đột biến hơn 1.051% so với mức 974 tỷ đồng của năm 2024 nhờ ghi nhận doanh thu từ các dự án trọng điểm và sáp nhập công ty con. Tiếp theo là HHS với 3.605 tỷ đồng, tăng ấn tượng hơn 843% từ mức nền thấp 382 tỷ đồng năm trước.

Nhóm ngành tài chính góp phần đưa số lượng thành viên câu lạc bộ nghìn tỷ với sự hiện diện của bốn đại diện chứng khoán và định chế trung gian tầm trung.

Cụ thể, Chứng khoán MB (MBS) đạt 1.415 tỷ đồng, tiếp theo là HD Securities (HDBS) với 1.284 tỷ đồng và ACBS ghi nhận 1.253,9 tỷ đồng. Tài chính Điện lực (EVF) cũng cán mốc này với 1.104 tỷ đồng.

Một điểm nhấn nổi bật là sự bứt phá của các doanh nghiệp đang chuyển mình sau các chu kỳ đầu tư dài hạn hoặc phục hồi từ đáy khó khăn.

Sau giai đoạn dồn nguồn lực mở rộng chuỗi nhà thuốc Long Châu, FPT Retail (FRT) đã chính thức báo lãi trước thuế 1.219,1 tỷ đồng. VietCredit (TIN) ghi nhận sự hồi sinh mạnh mẽ khi chuyển từ mức lỗ 156 tỷ đồng năm 2024 sang mức lãi 1.303 tỷ đồng.

Navico (ANV) cũng quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng cao với 1.152 tỷ đồng, tăng hơn 1.358% so với nền thấp 79 tỷ đồng năm trước.

Danh sách 14 tân binh còn được hoàn thiện bởi các doanh nghiệp thuộc mảng sản xuất, hạ tầng và dịch vụ chuyên biệt cho thấy quá trình tích lũy ổn định. Cụ thể gồm PC1 Group đạt 1.564,5 tỷ đồng, Tân Cảng Offshore Services (TOS) với 1.372 tỷ đồng, Nhựa Tiền Phong (NTP) với 1.196 tỷ đồng, BIWASE (BWE) ghi nhận 1.183,5 tỷ đồng và Tinnghia Corp (TID) đạt 1.016,2 tỷ đồng.

Bên cạnh 14 gương mặt mới chính thức góp mặt, bức tranh lợi nhuận năm 2025 cũng hé lộ danh sách những ứng viên sáng giá đang tiến rất sát đến cột mốc nghìn tỷ đồng.

Nhóm các công ty xổ số kiến thiết khu vực phía Nam cho thấy sự tăng trưởng đều đặn, điển hình như Xổ số Sóc Trăng đạt 989 tỷ đồng, Xổ số Bạc Liêu đạt 915 tỷ đồng và Xổ số Bà Rịa - Vũng Tàu chạm mức 900 tỷ đồng.

Đáng chú ý, F88 Investment ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ khi vươn lên mức lợi nhuận 908 tỷ đồng từ khoản lỗ sâu 672 tỷ đồng của năm 2023. Doanh nghiệp này đặt mục tiêu lợi nhuận 2026 tăng trưởng 25%.

Lĩnh vực hạ tầng và dịch vụ hàng không cũng đóng góp nhiều đại diện tiềm năng như Saigon Cargo Services với 940 tỷ đồng, Chứng khoán Mirae Asset (MAS) đạt 886 tỷ đồng và Sasco đạt 844 tỷ đồng.

Sự bứt tốc của Điện Gia Lai (GEC) lên mức 979 tỷ đồng hay Taseco Land duy trì ở mức 873 tỷ đồng cho thấy sự đa dạng của các ngành nghề đang chực chờ bứt phá. Khoảng cách mong manh đến ngưỡng 10 con số của các đơn vị này hứa hẹn sẽ tạo ra một cuộc đua gia nhập "câu lạc bộ nghìn tỷ" đầy sôi động trong chu kỳ tài chính tiếp theo.﻿