Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

18 người kinh doanh có tên sau bị tạm hoãn xuất cảnh

11-03-2026 - 22:59 PM | Doanh nghiệp

18 người kinh doanh có tên sau bị tạm hoãn xuất cảnh

Cơ quan thuế mới đây đã công khai danh sách 18 cá nhân là giám đốc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp và người kinh doanh bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh do còn nợ thuế.

Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa đăng tải thông tin về các giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và các cá nhân kinh doanh thuộc diện bị thông báo tạm dừng xuất cảnh. Thông báo không chỉ ra số tiền nợ thuế của các cá nhân, tổ chức.

Danh sách người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh gồm:

18 người kinh doanh có tên sau bị tạm hoãn xuất cảnh- Ảnh 2.

Nghị định 49/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 quy định chi tiết về việc tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng căn cứ vào mức nợ thuế và thời gian chậm nộp, cụ thể:

- Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.

- Cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.

- Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định và sau thời gian 30 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Nghị định 49 cũng quy định trường hợp người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì cơ quan quản lý thuế ban hành ngay thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thực hiện việc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo của cơ quan quản lý thuế.


Theo Phan Trang

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hơn 2.000 tỷ dự kiến được tung ra bắt đáy cổ phiếu từ các thiếu gia và lãnh đạo Hoà Phát, Vietjet, Masan, HAGL...

Hơn 2.000 tỷ dự kiến được tung ra bắt đáy cổ phiếu từ các thiếu gia và lãnh đạo Hoà Phát, Vietjet, Masan, HAGL... Nổi bật

Chủ chuỗi bệnh viện tư lớn hàng đầu Việt Nam có Tổng giám đốc mới sinh năm 1993

Chủ chuỗi bệnh viện tư lớn hàng đầu Việt Nam có Tổng giám đốc mới sinh năm 1993 Nổi bật

Một công ty đa cấp hoạt động trên 24 tỉnh, thành thông báo chấm dứt hoạt động

Một công ty đa cấp hoạt động trên 24 tỉnh, thành thông báo chấm dứt hoạt động

22:34 , 11/03/2026
Bắt Giám đốc phòng khám Hoàng Minh Đường: Bán thuốc xương khớp 'gia truyền' giả, thu 227 tỷ từ 80.000 nạn nhân

Bắt Giám đốc phòng khám Hoàng Minh Đường: Bán thuốc xương khớp 'gia truyền' giả, thu 227 tỷ từ 80.000 nạn nhân

21:42 , 11/03/2026
Chọn số theo ngày sinh cháu nội, người đàn ông nhận tin vui cực lớn từ Vietlott

Chọn số theo ngày sinh cháu nội, người đàn ông nhận tin vui cực lớn từ Vietlott

21:35 , 11/03/2026
Gelex Electric chốt ngày chi gần 915 tỷ đồng tạm ứng cổ tức

Gelex Electric chốt ngày chi gần 915 tỷ đồng tạm ứng cổ tức

20:12 , 11/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên