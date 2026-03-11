Gelex Electric chốt ngày chi gần 915 tỷ đồng tạm ứng cổ tức

Công ty Cổ phần Điện lực Gelex (Gelex Electric, MCK: GEE, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025.

Cụ thể, Gelex Electric sẽ tạm ứng cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.500 đồng cổ tức. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 20/3/2026, thời gian chi trả dự kiến 8/4/2026.

Với gần 366 triệu cổ phiếu GEE đang lưu hành trên thị trường, ước tính Gelex Electric sẽ phải chi khoảng gần 915 tỷ đồng cho đợt chia cổ tức cho cổ đông lần này.

Ảnh minh họa

Theo báo cáo quản trị năm 2025, tính đến ngày 31/12/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex (MCK: GEX, sàn HoSE)- công ty mẹ của Gelex Electric đang nắm giữ 75,95% vốn điều lệ tại doanh nghiệp này, tương đương gần 278 triệu cổ phiếu GEE.

Như vậy, Tập đoàn Gelex dự kiến sẽ thu về gần 695 tỷ đồng từ đợt tạm ứng cổ tức lần này của Gelex Electric.

Trước đó, ngày 25/2/2025, Gelex Electric công bố đã hoàn tất việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về điều chỉnh phương án chia cổ tức năm 2025.

Theo đó, các cổ đông của công ty đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 55%, thay cho phương án ban đầu với tổng tỷ lệ là 60%, gồm 40% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu.

Hồi tháng 9/2025, Gelex Electric đã chi gần 1.098 tỷ đồng để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng.

Trong một diễn biến khác, ngày 11/3/2026, Gelex Electric thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết.

Cuộc họp dự kiến được tổ chức vào ngày 8/4/2026, địa điểm họp sẽ được thông tin cụ thể tại thư mời họp. Nội dung họp nhằm thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026; Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025; Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Đồng thời, doanh nghiệp sẽ trình cổ đông các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ phát hành dự kiến 75%; Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).



