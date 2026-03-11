Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hơn 2.000 tỷ dự kiến được tung ra bắt đáy cổ phiếu từ các thiếu gia và lãnh đạo Hoà Phát, Vietjet, Masan, HAGL...

11-03-2026 - 13:39 PM | Doanh nghiệp

Giữa bối cảnh VN-Index giảm điểm, hàng loạt thiếu gia và lãnh đạo doanh nghiệp đã chi hơn 2.000 tỷ đồng đăng ký gom cổ phiếu, tạo lực đỡ giúp thị giá phục hồi tích cực.

Từ đầu tháng 3 năm 2026, thị trường chứng khoán Việt Nam liên tục ghi nhận các nhịp điều chỉnh đưa giá nhiều mã cổ phiếu lùi về vùng thấp. Trước diễn biến này, ban lãnh đạo và người nhà tại năm doanh nghiệp gồm HPG, VJC, MSN, HAG và ANV đã đăng ký mua vào tổng cộng 63 triệu đơn vị.

Ước tính theo thị giá tại thời điểm công bố, tổng số tiền nhóm nhà đầu tư nội bộ này chuẩn bị giải ngân đạt hơn 2.017 tỷ đồng. Động thái này nhanh chóng mang lại hiệu ứng tích cực khi hầu hết các mã đều ghi nhận mức tăng trưởng tốt tính đến lúc kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 11/3.

Thương vụ có quy mô lớn nhất thuộc về con trai Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long. Khi cổ phiếu HPG lùi về mức 25.350 đồng, ông Trần Vũ Minh đã đăng ký mua 50 triệu đơn vị với giá trị dự kiến hơn 1.267 tỷ đồng.

Lực cầu này đã phát huy tác dụng khi thị giá HPG vươn lên mốc 27.200 đồng lúc kết thúc phiên sáng 11/3, tương đương mức tăng 7,3% so với mức giá đóng cửa ngày 9/3.

Tại Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor, con trai Chủ tịch Nguyễn Thị Phương Thảo, thông báo mua vào 2 triệu cổ phiếu với giá trị ước tính 310 tỷ đồng. Sự xuất hiện của dòng vốn nội bộ giúp thị giá VJC duy trì sắc xanh nhẹ và đạt mốc 155.200 đồng.

Tương tự, việc cổ phiếu ANV lùi về vùng giá thấp cũng thúc đẩy Phó Tổng giám đốc Doãn Chí Thiên, con trai Tổng giám đốc Nam Việt, chi khoảng 23 tỷ đồng mua 1 triệu đơn vị. Chốt phiên sáng 11/3, mã ANV đang giao dịch ở mức 23.250 đồng.

Xu hướng gia tăng sở hữu cũng xuất hiện ở các lãnh đạo cấp cao khác. Tổng giám đốc Masan Group Danny Le đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu MSN sau nhịp giảm sâu, nay mã này đã bật tăng lên mức 71.400 đồng.

Trước đó, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức dự kiến chi khoảng 76 tỷ đồng gom 5 triệu cổ phiếu HAG, hiện mã này đang giao dịch ở mức 14.750 đồng.

Sự tham gia của dòng tiền từ các cá nhân có liên quan mật thiết đến ban điều hành cho thấy sự đồng hành cùng doanh nghiệp, qua đó tạo ra vùng đệm giá trên sàn chứng khoán.

Anh Khôi

