Giá ure tăng hơn 60% từ đầu năm, tồn kho của Đạm Phú Mỹ (DPM) hiện giá trị ra sao?

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí . Ảnh: Int

Theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025, tại thời điểm 31/12/2025, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (mã: DPM) ghi nhận 3.434 tỷ đồng hàng tồn kho, tăng mạnh so với mức 1.731 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm. Như vậy sau một năm, quy mô tồn kho của doanh nghiệp đã tăng thêm khoảng 1.703 tỷ đồng, tương đương mức tăng gần 100%.

So với đầu năm 2025, nhiều khoản mục tồn kho đã tăng mạnh. Thành phẩm tăng từ khoảng 942 tỷ đồng lên 1.373 tỷ đồng, trong khi hàng hóa tăng từ 176 tỷ đồng lên hơn 1.043 tỷ đồng. Sự gia tăng này phản ánh việc doanh nghiệp tích trữ sản phẩm và hàng hóa trong bối cảnh thị trường phân bón có nhiều biến động.

Trong cơ cấu sản phẩm của doanh nghiệp, ure vẫn là mặt hàng chủ lực, chiếm tỷ trọng lớn trong sản lượng tiêu thụ cũng như doanh thu. Do đó, biến động giá ure trên thị trường quốc tế có ảnh hưởng trực tiếp tới giá trị kinh tế của lượng hàng tồn kho.

Giá ure granular FOB Trung Đông đã tăng lên khoảng 652 USD/tấn.

Thị trường phân bón toàn cầu thời gian gần đây ghi nhận xu hướng tăng giá rõ rệt. Theo dữ liệu giao dịch quốc tế, giá ure granular FOB Trung Đông đã tăng lên khoảng 652 USD/tấn, trong khi vùng giá phổ biến trong năm trước chỉ quanh 380–400 USD/tấn.

Chỉ trong vài tháng, giá ure đã tăng mạnh trên nhiều khung thời gian. Trong vòng một tháng, giá tăng hơn 34%; trong ba tháng tăng khoảng 66%; còn nếu tính trong một năm, mức tăng đã vượt 60%. Xu hướng này phản ánh nhu cầu phân bón phục hồi cùng với sự thắt chặt nguồn cung tại một số khu vực sản xuất lớn.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất phân bón, hàng tồn kho trên báo cáo tài chính được ghi nhận theo giá vốn. Điều này có nghĩa giá trị 3.434 tỷ đồng phản ánh chi phí sản xuất hoặc giá mua tại thời điểm trước đó, chứ chưa phản ánh đầy đủ biến động giá thị trường hiện tại.

Trong trường hợp giá ure tăng mạnh như hiện nay, lượng tồn kho được sản xuất trong giai đoạn giá thấp có thể mang lại biên lợi nhuận cao hơn khi được bán ra thị trường.

Nếu lấy mức tăng giá ure khoảng 60% so với vùng giá thấp trước đây làm tham chiếu, giá trị kinh tế của lượng tồn kho 3.434 tỷ đồng theo giá thị trường có thể tương đương khoảng 5.000 – 5.500 tỷ đồng.

Việc nắm giữ tồn kho lớn khi giá hàng hóa đi lên tạo ra lợi thế cạnh cho DPM.

Trong ngành phân bón, việc nắm giữ tồn kho lớn khi giá hàng hóa đi lên thường tạo ra lợi thế cạnh tranh nhất định. Doanh nghiệp có thể bán sản phẩm được sản xuất ở mức chi phí thấp với giá bán cao hơn, qua đó cải thiện biên lợi nhuận trong các quý sau.

Tuy vậy, tồn kho lớn cũng kéo theo những rủi ro nếu chu kỳ giá hàng hóa đảo chiều. Khi giá ure giảm, doanh nghiệp có thể đối mặt với áp lực giảm giá bán hoặc phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Trong bối cảnh giá ure đang tăng mạnh trên thị trường quốc tế, lượng hàng tồn kho hơn 3.400 tỷ đồng của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí được xem là yếu tố đáng chú ý đối với triển vọng kinh doanh thời gian tới. Nếu xu hướng tăng giá tiếp tục duy trì, lượng tồn kho lớn có thể trở thành động lực hỗ trợ lợi nhuận của doanh nghiệp trong các quý tiếp theo

Về tình hình kinh doanh trong năm 2025, theo báo cáo tài chính hợp nhất, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí ghi nhận doanh thu thuần đạt khoảng 16.564 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với mức 13.496 tỷ đồng của năm 2024.

Lợi nhuận cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Cả năm 2025, doanh nghiệp đạt 1.095,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gần gấp đôi mức 554,3 tỷ đồng của năm 2024. Biên lợi nhuận gộp năm 2025 đạt khoảng 17,7%, cải thiện rõ rệt so với mức 14,1% của năm trước. Mức tăng này cho thấy hiệu quả hoạt động được cải thiện khi chi phí đầu vào ổn định hơn và giá bán phân bón phục hồi.