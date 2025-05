DN phân bón khuyên người dân bón ít phân hơn và một con đường để tiếp cận thị trường 12.000 tỷ USD

CTCP Phân bón Bình Điền hướng dẫn nông dân theo chương trình Canh tác lúa thông minh.

“Chúng tôi sẽ từ chối nếu khách yêu cầu những thứ có hại cho môi trường”

“Doanh nghiệp phân bón lại khuyến cáo nông dân bón ít phân hơn thì làm sao mà có lãi?” Đó là câu hỏi mà ông Ngô Văn Đông, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã nhiều lần nhận được kể từ khi doanh nghiệp của ông bắt đầu hướng dẫn nông dân theo chương trình Canh tác lúa thông minh.

Theo lối suy nghĩ thông thường thì có vẻ như kỹ thuật “1 phải, 6 giảm” mà các kỹ sư của Bình Điền hướng dẫn bà con có cái gì đó “sai sai”. Bởi lẽ, trong “6 giảm”, thì cái giảm đầu tiên mà họ nhấn mạnh là “giảm bón thừa phân đạm”.

Nhưng ông Đông và cộng sự lại nghĩ khác. Vị doanh nhân này chia sẻ “Lợi nhuận hình thành từ liên kết hộ nông dân - doanh nghiệp, liên kết càng bền vững thì việc kinh doanh càng hiệu quả. Chính bà con nông dân là người mang lại kết quả sản xuất tư nhân cho chúng tôi và chúng tôi cũng phải suy nghĩ phục vụ lại bà con nông dân ngày một tốt hơn”.

Câu chuyện “từ chối khách” tưởng như ngược đời nhưng lại theo hướng vô cùng tích cực không chỉ xảy ra ở Bình Điền. Ở Six Senses Ninh Van Bay, một trong những khu nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, khách có thể được đáp ứng nhiều yêu cầu với tiêu chuẩn rất cao, nhưng họ sẽ nhận được lời từ chối nhã nhặn và khéo léo nếu đòi hỏi những sản phẩm dịch vụ có thể gây hại cho môi trường như trứng cá caviar. Tổng quản lý khu nghỉ Benjamin Kreuz nói, Six Senses Ninh Van Bay không phục vụ các sản phẩm, dịch vụ đi ngược với tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Phát triển bền vững không còn là một lựa chọn mà đã trở thành một yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp trong thời đại hiện nay. Các tiêu chí ESG – Môi trường (Environment), Xã hội (Social) và Quản trị (Governance) – đã trở thành kim chỉ nam cho các tổ chức hướng tới việc cân bằng giữa lợi nhuận kinh tế và trách nhiệm với cộng đồng, môi trường. Một số báo cáo quốc tế, chẳng hạn như từ Liên Hợp Quốc và các tổ chức tài chính, ước tính rằng việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc có thể tạo ra cơ hội kinh doanh trị giá 12.000 tỷ USD mỗi năm vào năm 2030, đặc biệt trong các lĩnh vực như năng lượng, thực phẩm, nông nghiệp, và đô thị hóa bền vững.

Tuy nhiên, trước khi tiếp cận được các cơ hội to lớn này, rào cản về tài chính là một vấn đề đối với các tổ chức, doanh nghiệp khi áp dụng phát triển bền vững. Bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc Vinamilk chia sẻ: “Khi chúng tôi đưa sản phẩm tham gia phát triển bền vững, giá thành sẽ cao hơn. Người thu nhập thấp không thể chấp nhận các thay đổi giá ngay lập tức. Do đó, cần có thông điệp rõ ràng và cách tiếp cận từ từ, không thể ngày một ngày hai được”.

Mô hình trang trại sinh thái “Vinamilk Green Farm” theo định hướng nông nghiệp bền vững và giảm phát thải. Ảnh: Vinamilk

Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp lớn đã tiên phong trong việc tích hợp ESG vào chiến lược kinh doanh, hay dành một phần ngân sách không nhỏ cho các chương trình vì cộng đồng như trường hợp dự án L’Oréal Vì cuộc sống tốt đẹp hơn (Beauty For A Better Life) của L’Oréal. Họ sẵn sàng chấp nhận hy sinh một phần lợi nhuận ngắn hạn để đổi lấy năng suất cao hơn, mở rộng thị trường hoặc tạo ra các tác động lớn hơn và lâu dài hơn không chỉ cho chính doanh nghiệp mình mà còn cho cộng đồng.

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu, việc thực hiện các sáng kiến ESG và CSR không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững.

Để Việt Nam trở thành hình mẫu phát triển các dự án vì cộng đồng

Cuốn sách Human Legacies - Dấu ấn tiên phong do Công ty cổ phần VCCorp phối hợp với Alpha Books và Metro Writers thực hiện, Nhà xuất bản Thế giới ấn hành.

Những kinh nghiệm của Vinamilk, L’Oréal, Phân bón Bình Điền hay Six Senses Ninh Van Bay là những câu chuyện mang lại cảm hứng lớn lao cho các doanh nghiệp trong hoạt động cộng đồng, phát triển bền vững được nhắc đến trong cuốn sách Human Legacies - Dấu ấn tiên phong do Công ty cổ phần VCCorp phối hợp với Alpha Books và Metro Writers thực hiện, Nhà xuất bản Thế giới ấn hành.

Dấu ấn tiên phong không chỉ là một cuốn sách, mà còn là một hành trình ghi dấu những nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc xây dựng một Việt Nam xanh hơn, bền vững hơn, với các dự án tác động xã hội hiệu quả và có khả năng lan tỏa rộng rãi. Cuốn sách tập trung vào các sáng kiến nổi bật, từ các chương trình bảo vệ môi trường, chăm sóc cộng đồng, đến những cải tiến trong quản trị doanh nghiệp nhằm đảm bảo sự minh bạch và trách nhiệm. Ba trong số những dự án tiêu biểu được đề cập trong ấn phẩm là chương trình “Vinamilk Pathways to Dairy Net Zero 2050” và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam của Vinamilk và “Vì cuộc sống tốt đẹp hơn – L’Oréal Beauty For A Better Life” của L’Oréal Việt Nam.

Những sáng kiến này không chỉ thể hiện cam kết mạnh mẽ của hai doanh nghiệp với phát triển bền vững mà còn là nguồn cảm hứng cho các dự án khác, đặc biệt trong việc giải các bài toán khó như tháo gỡ rào cản tài chính, xây dựng niềm tin, tìm kiếm giải pháp kỹ thuật...

Tại thời điểm ra mắt (tháng 9/2024), nhà báo, nhà hoạt động xã hội Trần Mai Anh - Thành viên Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize cho biết Dấu ấn tiên phong sẽ bao gồm những phân tích của các dự án của Human Act Prize 2023 với mục tiêu giúp mọi người có thêm kinh nghiệm, những bài học hành động khi triển khai các dự án cộng đồng. Thay vì chỉ phân tích các dự án xã hội riêng lẻ, cuốn sách này còn đề cập đến các mô hình hợp tác giữa xã hội và cộng đồng; đồng thời tập hợp về lý thuyết liên quan đến tác động xã hội từ kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam.

Dấu ấn tiên phong cũng đề cao vai trò của sự hợp tác giữa doanh nghiệp, chính phủ và cộng đồng trong việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Những sáng kiến này không chỉ mang lại lợi ích cho từng doanh nghiệp mà còn góp phần vào việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền Vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.

Ông Michael Arnold - CEO của Metro Writers, đơn vị tham gia viết và biên tập cuốn sách.

Đặc biệt, ấn phẩm Dấu ấn tiên phong sẽ được biên dịch sang Tiếng Anh. “Điều chúng tôi mong muốn đó là mang lại cơ hội để Việt Nam trở thành nơi dẫn đầu trên toàn thế giới, là một ví dụ tiêu biểu mà các quốc gia khác có thể học hỏi về cách thực hiện các dự án cộng đồng từ những ví dụ thực tiễn”, Michael Arnold - CEO của Metro Writers, đơn vị tham gia viết và biên tập cuốn sách chia sẻ.