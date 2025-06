Tóc Tiên phản pháo gắt khi bị chê không nhiều fan: "Sống bằng thực lực và đạo đức thì cứ ngẩng mặt lên"

Chiều 17/6, Tóc Tiên khiến MXH nổi bão với bài đăng mới trên Threads. Giọng ca Ngày Mai bất ngờ cập nhật trạng thái như để "phản dame" antifan với nội dung: "Dù impact hay không impact, dù trending hay không trending, sống bằng đạo đức và thực lực thì cứ ngẩng mặt lên". Tóc Tiên nổi tiếng với tính cách thẳng thắn, không ngại va chạm. Đây không phải lần đầu nữ ca sĩ bày tỏ quan điểm mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhưng với bài đăng có phần gay gắt, có vẻ bức xúc như trên, Tóc Tiên vẫn khiến cư dân mạng tò mò đồn đoán.

Dòng trạng thái gây xôn xao của Tóc Tiên

Theo nhiều người hâm mộ, lý do sau dòng trạng thái kể trên của Tóc Tiên là do 1 antifan chê Tóc Tiên không nhiều fan. Thời gian này, Tóc Tiên làm NSX tại Tân Binh Toàn Năng, dẫn dắt các tân binh luyện tập, thi tài thử sức tìm cơ hội debut. Song, hiệu ứng của Tân Binh Toàn Năng lại hoàn toàn "lép vế" so với các chương trình tiền nhiệm như Chị Đẹp Đạp Gió hay Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Vì lý do này, fan Tân Binh Toàn Năng bức xúc trước cách dựng show lẫn PR các tân binh của NSX. Không ít người "đổ lỗi" cho dàn Nhà Sản Xuất Toàn Năng, gồm Tóc Tiên, SOOBIN và Kay Trần.

Tóc Tiên đang dẫn dắt các tân binh ở Tân Binh Toàn Năng

Đứng trước ý kiến trái chiều, Tóc Tiên cho thấy tư duy làm nghề đỉnh cao của cô. Trên tất cả những chỉ số, thành tích kia, điều Tóc Tiên tự hào là thực lực và đạo đức. Dòng trạng thái của Tóc Tiên nhanh chóng viral mạng xã hội, thu về nhiều bình luận ủng hộ. Vì giữ vững tiêu chí làm nghề bằng tâm và tầm, Tóc Tiên nổi tiếng nhiều năm qua, còn bùng nổ hơn sau Chị Đẹp Đạp Gió. Hành trình "lấy lại lửa nghề" của Tóc Tiên ở Chị Đẹp cũng được fan nhắc lại sau dòng trạng thái này.

Hành trình "lấy lại lửa nghề" của Tóc Tiên ở Chị Đẹp cũng được fan nhắc lại sau dòng trạng thái này

Nhưng ở chiều còn lại, cư dân mạng cũng có người cho rằng thành tích, top trending và chỉ số là một trong những tiêu chí để phản ánh tài năng, sự yêu quý của khán giả dành cho nghệ sĩ. Một nghệ sĩ vừa có tâm, có đức, có thành tích thì càng đáng ngưỡng mộ hơn. Không phải tuyệt đối, nhưng thành tích cũng là yếu tố giúp nghệ sĩ nâng tầm sức ảnh hưởng. Một nghệ sĩ làm nghề bằng tâm vẫn cần hiểu gu khán giả, cần nắm bắt xu hướng để sản phẩm vừa mang dấu ấn cá nhân vừa đủ hấp dẫn để lan toả rộng rãi. Trong thời đại mà mọi thứ được đo lường bằng lượt xem, lượng tương tác và độ viral, nghệ sĩ càng phải tỉnh táo để không bị cuốn theo vòng xoáy số liệu nhưng cũng không thể hoàn toàn phớt lờ nó.

Sự nghiệp của Tóc Tiên là ví dụ tiêu biểu cho hành trình cân bằng giữa nghệ thuật và thị trường

Sự nghiệp của Tóc Tiên là ví dụ tiêu biểu cho hành trình cân bằng giữa nghệ thuật và thị trường. Cô từng bước khẳng định tên tuổi qua nhiều dự án âm nhạc chỉn chu, liên tục làm mới bản thân mà vẫn giữ được màu sắc riêng. Nhưng chính sự tái xuất đầy cảm hứng tại Chị Đẹp Đạp Gió mới là cú hích đưa Tóc Tiên trở lại tâm điểm công chúng sau một thời gian trầm lắng. Hình ảnh một Tóc Tiên máu lửa, bản lĩnh, đồng thời sâu sắc và tinh tế trong chương trình đã giúp cô lấy lại được sự yêu mến của đông đảo khán giả, không phải bằng chiêu trò, mà bằng thực lực.

Tóc Tiên vẫn thể hiện hình ảnh một nghệ sĩ trưởng thành, vững vàng và không bị lung lay bởi lời khen tiếng chê

Cuối cùng, dù đứng giữa tâm điểm tranh cãi, Tóc Tiên vẫn thể hiện hình ảnh một nghệ sĩ trưởng thành, vững vàng và không bị lung lay bởi lời khen tiếng chê. Cô tiếp tục làm nghề, dìu dắt các tân binh và tiếp tục giữ cho mình niềm tin vào con đường đã chọn. Và đây mới là “thành tích” đáng giá nhất trong thời đại mà mọi thứ đều bị đo bằng con số.