Duy Khánh hỏi 1 câu, Tóc Tiên đang nấu bánh canh cho fan liền buông muỗng, vùng vằng bỏ đi

Tối 4/6, The 1st Fancon FANMEET-TIÊN 2025 đã chính thức diễn ra tại Rạp xiếc Công viên Gia Định, Gò Vấp (TP.HCM). Đây là sự kiện giao lưu thân mật đầu tiên giữa Tóc Tiên và FC sau nhiều năm hoạt động trong nghề. Được biết, toàn bộ hạng vé tham dự fancon đều đã sold out sau 3 phút mở bán. Chương trình được dẫn dắt bởi MC Duy Khánh, thu hút đông đảo người hâm mộ.

The 1st Fancon FANMEET-TIÊN 2025 đã chính thức diễn ra tại Rạp xiếc Công viên Gia Định với nhiều tiết mục đặc sắc

Bên cạnh những tiết mục đặc sắc như Chân Ái, Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới, Có Ai Thương Em Như Anh … đêm fancon còn được lấp đầy bởi những tiếng cười, tràng pháo tay qua loạt mảng miếng, khoảnh khắc tương tác giữa Tóc Tiên, Duy Khánh và khán giả. “Sít rịt” đặc biệt Tóc Tiên dành tặng tới người hâm mộ là màn hóa thân thành cô căng tin, set up sân khấu fancon như quán bán đồ ăn vỉa hè, với bàn ghế nhựa, quầy bếp và các nguyên liệu nấu bánh canh.

Tóc Tiên hoá cô bán căng tin, chiêu đãi fan bánh canh

Cận cảnh Tóc Tiên mang "đồ nghề" lên sân khấu chuẩn bị bánh canh

Được biết, 10 bạn fan may mắn sở hữu miếng sticker dưới ghế ngồi sẽ được thưởng thức bánh canh nhà làm do Tóc Tiên tự tay chuẩn bị. Chia sẻ lý do lựa chọn món bánh canh, Nữ ca sĩ bật mí không phải do giai thoại bánh canh trong Tân Binh Toàn Năng mà là do cô mê mẩn món bánh canh chả cá ở căng tin tòa nhà ghi hình cho show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Chị Đẹp Đạp Gió.

Vừa cặm cụi làm bánh canh, topping và nước dùng, Tóc Tiên còn phải trả bài từ MC Duy Khánh. Flex bản thân từng học trường chuyên Lê Hồng Phong, đạt 10 điểm môn Sinh học, Tóc Tiên bất lực buông thả chiếc muỗng múc đồ ăn, hậm hực giả vờ dỗi rồi quay lưng bỏ đi trước câu hỏi yêu cầu tính cấu trúc ADN. Hờn dỗi 1 chút, Tóc Tiên “nảy số” cho biết cấu trúc ADN không hề có phép tính. Nhận được cái gật đầu từ khán giả, Tóc Tiên tạo nét slay quay trở về làm bánh canh.

Tóc Tiên vùng vẵng bỏ đi vì Duy Khánh đánh đố câu hỏi về Sinh học

Màn tung hứng giữ Tóc Tiên và Duy Khánh khiến netizen không khỏi thích thú, khẳng định đặt 2 người đứng cạnh nhau chỉ có “ồn” hơn chứ không có “ồn" nhất. Đồng thời, người hâm mộ theo dõi từ xa chỉ biết ghen tỵ trước nhóm fan được Tóc Tiên chiêu đãi bánh canh chả cá ngay trên sân khấu.