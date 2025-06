Doanh nghiệp chuyên cung cấp phụ tùng cho Honda, Yamaha: Cổ phiếu tăng dựng đứng lên đỉnh lịch sử, "dốc hầu bao" trả cổ tức 3.240 đồng/cp

Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh (mã: DFC) thông báo ngày 27/6 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, tỷ lệ 32,4%/ cổ phiếu (tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu được nhận 3.240 đồng). Với 11,4 triệu cổ phiếu lưu hành, doanh nghiệp này sẽ phải chi gần 37 tỷ đồng để thanh toán cổ tức.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh được thành lập năm 1974, chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP từ năm 2009. Công ty đang hoạt động trong các lĩnh vực như: Sản xuất các cấu kiện, phụ tùng bằng kim loại, gia công cơ khí, sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy,… Đáng chú ý, doanh nghiệp này là bạn hàng tin cậy của các Công ty liên doanh có thương hiệu mạnh nước ngoài chuyên lắp ráp ô tô, xe máy như Honda, Yamaha, Piaggo và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác.

DFC bắt đầu chi trả cổ tức tiền mặt đều đặn từ năm 2015 với mức cao kỷ lục 45%. Trong 3 năm gần đây, doanh nghiệp đã lần lượt nâng tỷ lệ cổ tức lên dần và tỷ lệ 32,4% cũng là mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Về tình hình kinh doanh, năm 2024, DFC ghi nhận doanh thu đạt 1.303 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2023. LNST vọt lên hơn 40 tỷ đồng, tăng 29% so với 2023. Sang năm 2025, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 1.355 tỷ đồng và lãi ròng gần 46 tỷ đồng, lần lượt tăng 4% và 14% so với năm trước.

Trên thị trường, cổ phiếu DFC đang có đà bứt phá mạnh từ đầu năm tới nay, thị giá trong phiên 17/6 bất ngờ tăng vọt 9,3% lên mức 32.900 đồng/cp - mức giá cao kỷ lục. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn ở mức thấp với khối lượng khớp lệnh bình quân chỉ hơn 1.600 cp mỗi phiên.