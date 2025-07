Loại trà chứa nhiều EGCG gấp 137 lần trà xanh, được chuyên gia Ba Lan hết lời khen ngợi: Giúp kéo dài tuổi thọ hiệu quả, rất sẵn ở Việt Nam

Từ lâu, trà xanh đã được ca ngợi là “thần dược” tự nhiên nhờ mang lại nhiều lợi ích ấn tượng cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng có một loại trà khác cũng được làm từ cùng một loại cây như trà xanh, nhưng lại sở hữu giá trị vượt trội hơn nhiều lần. Loại trà này hiện đang được người Nhật sử dụng phổ biến trong đời sống hằng ngày. Đó là trà matcha.

Cả matcha và trà xanh đều được làm từ cây trà Camellia sinensis, nhưng điểm khác biệt nằm ở cách trồng và chế biến. Chính quy trình đặc biệt đó đã tạo nên sự khác biệt rõ rệt về hương vị, màu sắc, độ đậm đặc, cách sử dụng và đặc biệt là giá trị dinh dưỡng.

Khi uống matcha, thay vì chỉ ngâm lá trà như thông thường, bạn tiêu thụ toàn bộ phần bột nghiền từ lá trà nguyên chất. Điều này đồng nghĩa với việc cơ thể hấp thụ trọn vẹn dưỡng chất, bao gồm:

Catechin – chất chống oxy hóa mạnh giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào, đặc biệt là EGCG;





Vitamin C, A và E – hỗ trợ hệ miễn dịch và nuôi dưỡng làn da;





Diệp lục – có tác dụng giải độc tự nhiên;





L-theanine – một loại axit amin giúp tăng cường sự tập trung và tạo cảm giác thư giãn.



Một nghiên cứu cho thấy, lượng EGCG trong matcha có thể cao gấp 137 lần so với trà xanh pha thông thường. Chuyên gia dinh dưỡng Karolina Jakubczyk (Đại học Y Pomeranian, Ba Lan) nhận định: “Tôi kỳ vọng matcha có tiềm năng chống oxy hóa cao, nhưng kết quả còn vượt xa mong đợi. Đây là chất chống oxy hóa mạnh nhất mà tôi từng thử nghiệm trong phòng thí nghiệm”.

Hiện nay, không chỉ Nhật Bản mà Việt Nam cũng có thể sản xuất được nhiều loại bột matcha có chất lượng không hề thua kém. Dưới đây là những lợi ích vàng mà trà matcha mang lại cho cơ thể nếu sử dụng hợp lý:

1. Chống ung thư

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống trà matcha có tác dụng ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Theo đó, matcha chứa hàm lượng EGCG cao - một loại catechin đã được chứng minh là có đặc tính chống ung thư mạnh mẽ, được biết đến với khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư tuyến tiền liệt, da, phổi và ung thư gan.

Theo Tiến sĩ Mỹ Josh Axe, việc tiêu thụ matcha trà xanh còn có thể làm giảm nguy cơ một số bệnh ung thư như: ung thư bàng quang, ung thư vú, ung thư ruột kết, ung thư trực tràng.

Bên cạnh đó, các polyphenol trong bột matcha cũng được chứng minh có tác dụng ức chế sự phát triển tế bào gây khối u và gây ra cơ chế tự chết của tế bào trong các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và trên động vật.

2. Kiểm soát đường huyết

Nếu sử dụng bột matcha thường xuyên với một lượng vừa đủ còn có tác dụng kiểm soát đường huyết trong cơ thể. Theo đó, chất catechin, epigallocatechin-3-gallate (EGCG) trong bột matcha còn có tác dụng mạnh mẽ trong việc điều chỉnh lượng đường trong máu và kiểm soát bệnh tiểu đường.

Ngoài ra, bột matcha còn chứa các chất chống oxy hóa giúp chống lại các gốc tự do có hại trong cơ thể, giảm căng thẳng - các yếu tố liên quan đến bệnh tiểu đường và các biến chứng liên quan. Bên cạnh đó, đặc tính chống viêm trong loại bột này cũng có thể làm giảm viêm, do đó cải thiện độ nhạy insulin và kiểm soát lượng đường trong máu. Do đó, việc kết hợp sử dụng bột matcha hàng ngày có thể góp phần kiểm soát bệnh tiểu đường tốt hơn.

3. Chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ

Theo các chuyên gia và nghiên cứu hàng đầu về sức khỏe, việc uống trà matcha thường xuyên có thể giúp làm chậm tốc độ lão hóa để tăng tuổi thọ. Matcha chứa hàm lượng cao các vitamin và khoáng chất bao gồm vitamin A, B, C và E. Nó cũng chứa chất xơ, kẽm, kali, canxi, natri và sắt, tất cả đều được biết là giúp tăng tuổi thọ.

4. Giúp giảm stress, tăng trí nhớ hiệu quả

Matcha chứa một loại axit amin đặc biệt gọi là L-theanine, có khả năng kích thích sóng alpha trong não. Sóng alpha giúp duy trì sự tập trung, tỉnh táo và đồng thời mang lại cảm giác thư giãn, bình tĩnh. Nhờ vậy, L-theanine không chỉ hỗ trợ tăng khả năng tập trung mà còn góp phần cải thiện trí nhớ và chức năng nhận thức lâu dài.

Một nghiên cứu năm 2017 cho thấy sự kết hợp giữa L-theanine và EGCG (epigallocatechin gallate) trong matcha có thể làm giảm các triệu chứng lo âu. Các hoạt chất này thúc đẩy cơ thể sản sinh axit gamma-aminobutyric (GABA), từ đó kích thích sự giải phóng dopamine và serotonin - hai chất dẫn truyền thần kinh quan trọng giúp điều chỉnh tâm trạng, nâng cao khả năng ghi nhớ và nhận thức. Nhờ đó, người uống trà matcha thường cảm thấy tinh thần phấn chấn và dễ chịu hơn.

Ngoài ra, trà matcha còn giàu polyphenol - hợp chất có khả năng chống viêm hiệu quả, đặc biệt là viêm ở não, từ đó hỗ trợ trong việc điều trị một số loại u não.

5. Giảm cân

Việc sử dụng trà matcha cũng có thể giúp hỗ trợ giảm tổng lượng mỡ trong cơ thể. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng lợi ích này đến từ một số hợp chất và chất kích thích có trong trà matcha như catechin và caffeine. Cả catechin epigallocatechin gallate và caffeine đã được chứng minh là có thể giúp tăng cường quá trình oxy hóa chất béo trong quá trình tập thể dục.

6. Làm đẹp da

Không chỉ là thức uống giàu dưỡng chất, matcha còn được xem là “trợ thủ đắc lực” trong hành trình chăm sóc sắc đẹp. Với đặc tính chống viêm và giải độc mạnh mẽ, trà matcha có khả năng hỗ trợ cải thiện nhiều vấn đề về da như mụn trứng cá, mụn nhọt, đồng thời giúp kiểm soát dầu thừa và se khít lỗ chân lông.

Ngoài ra, nhờ chứa các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, matcha góp phần làm chậm quá trình lão hóa bằng cách trung hòa các gốc tự do gây hại.

Sự dịu nhẹ và hoàn toàn tự nhiên của matcha khiến nó trở thành thành phần quen thuộc trong nhiều công thức mặt nạ, kem dưỡng và huyết thanh tự chế. Dù được sử dụng như một loại trà thanh lọc từ bên trong hay áp dụng trực tiếp lên da, matcha vẫn mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp làn da rạng rỡ và khỏe mạnh một cách tự nhiên.

(Tổng hợp)