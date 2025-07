Anh em ông Đinh Trường Chinh chính thức rời ghế "nóng" tại HDTC

Ngày 20/5, Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các tờ trình miễn nhiệm, bãi nhiệm với các cá nhân: ông Đinh Trường Chinh, ông Đinh Chí Minh, ông Phạm Quốc Trung, bà Đinh Thị Thùy Hương, ông Trịnh Trung Trưởng, bà Nguyễn Thị Phượng Linh, bà Nguyễn Thị Hoài Thu và bà Nguyễn Thị Thu Hiền.

Bên cạnh việc miễn nhiệm các thành viên cũ, Đại hội đã tiến hành bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, 5 thành viên HĐQT của HDTC là ông Hồ Thìn, ông Trịnh Trung Trưởng, bà Đinh Ngọc Châu Hương, ông Phan Thanh Bình và ông Trần Hiếu Trung. 3 thành viên Ban kiểm soát là bà Nguyễn Thị Thu Hiền, bà Đặng Thị Diệu Huyền và bà Ngô Thị Ngọc Hân.

Trước đó, trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 - Lần thứ 2, HĐQT dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm 3 Thành viên Hội đồng Quản trị ông Phạm Quốc Trung, ông Đinh Trường Chinh, ông Đinh Chí Minh.

Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) tiền thân là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - Resco. HDTC được biết đến là một trong những doanh nghiệp bất động sản lớn, sở hữu danh mục đầu tư trên dưới 30 dự án khắp cả nước.

HDTC chính thức trở thành Công ty Cổ phần vào ngày 29 tháng 04 năm 2016.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, ông Đinh Trường Chinh cùng những cổ đông liên quan như bà bà Đinh Ngọc Châu Hương và CTCP Đầu tư tài chính Bất động sản FR nắm gần 70%; Resco nắm 30%.

Tháng 12/2023, Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đinh Trường Chinh (SN 1974) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Trước khi bị khởi tố, ông này từng là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC). Cơ quan điều tra cũng khởi tố bổ sung tội Tham ô tài sản đối với ông Chinh.



Ngày 3/7/2024, Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt giam ông Đinh Chí Minh, anh trai ông Đinh Trường Chinh để điều tra về tội Tham ô tài sản. Sau khi ông Đinh Trường Chinh bị bắt năm 2023, chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm đại diện pháp luật doanh nghiệp được chuyển từ ông Chinh sang ông Minh.

HDTC từng là đơn vị đầu tiên của Thành phố được giao thực hiện các dự án xây dựng các khu dân cư lớn, có quy hoạch hoàn chỉnh về cơ sở hạ tầng cũng như các điều kiện cần thiết khác cho người dân sinh sống trên địa bàn, như: Khu dân cư Bình Trưng 10 ha (Quận 2), Khu dân cư Bình Trị Đông 28 ha (Huyện Bình Chánh), Khu đô thị mới An Phú - An Khánh 131 ha (Quận 2), Khu dân cư An Sương 65 ha (Quận 12), Khu dân cư Tân Đức An 5 ha (Quận Thủ Đức).

Thời kỳ 2006-2016, Công ty tập trung đầu tư vào chiều sâu, tích cực triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các dự án Khu đô thị mới An Phú - An Khánh (Quận 2), Khu dân cư An Sương (Q.12), Khu nhà ở Phường Long Toàn (thành phố Bà Rịa) để bàn giao nền đất cho khách hàng và thực hiện đầu tư xây dựng các khu nhà ở cao tầng.

Về kinh doanh, giai đoạn 2019-2022, doanh thu Công ty biến động song vẫn duy trì ở mặt bằng 1.000 tỷ. Ngược lại, lợi nhuận tăng đều trong 3 năm 2019-2021, bất chấp Covid-19. HDTC chi trả cổ tức đều đặn.

Năm 2022, HDTC bắt đầu bộc lộ rõ khó khăn khi doanh thu giảm mạnh về 800 tỷ, lợi nhuận giảm gần một nửa chỉ còn 100 tỷ đồng.

Tổng tài sản của HDTC tại cuối năm 2022 ở mức 12.493 tỷ đồng, tăng 41% so với cuối năm 2021. Tổng nợ ở mức 8.700 tỷ đồng, tăng hơn 2.600 tỷ đồng.

Hồi tháng 11/2023, HDTC đã công bố văn bản số 380/TB-HDTC/2023 về việc tạm dừng hoạt động. Lý do nguồn tài chính công ty hiện tại vô cùng khó khăn, Công ty không có nguồn thu để chi trả lương cho cán bộ, nhân viên.

Do đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc thông báo toàn thể cán bộ, nhân viên đang làm việc tại HDTC, chi nhánh công ty tạm thời nghỉ không hưởng lương để chờ việc.