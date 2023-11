DN BĐS vừa cho toàn bộ nhân viên nghỉ không lương chờ việc: Danh mục hơn 30 dự án đắc địa tại Tp.HCM, doanh thu 1.000 tỷ, cựu chủ tịch dính vòng lao lý

CTCP Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) – DN bất động sản có trụ sở tại phường Bến Thành, quận 1 (Tp.HCM) – vừa có văn bản số 380/TB-HDTC/2023 về việc tạm dừng hoạt động. Lý do nguồn tài chính công ty hiện tại vô cùng khó khăn, Công ty không có nguồn thu để chi trả lương cho cán bộ, nhân viên.

Do đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc thông báo toàn thể cán bộ, nhân viên đang làm việc tại HDTC, chi nhánh công ty tạm thời nghỉ không hưởng lương để chờ việc.

HĐQT thống nhất sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, chỉ giữ lại những nhân sự chủ chốt để củng cố công ty trong giai đoạn trước mắt. Văn bản do ông Đinh Chí Minh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc HDTC ký ban hành.

Hồi đầu tháng 8/2023, Cục Thuế Tp.HCM công bố danh sách thông tin người nộp thuế nợ thuế đợt 1/2023, trong đó HDTC đang nợ thuế hơn 755 tỷ đồng tiền thuế.

Ngày 26-10, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với ông Đinh Trường Chinh (SN 1974, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Sáng 27-10, HDTC khẳng định với báo chí, ông Đinh Trường Chinh là một trong những cổ đông cá nhân của HDTC và Công ty Việt Hân không liên quan đến HDTC. Sự việc trên sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ định hướng phát triển dài hạn và hoạt động bình thường của HDTC trong thời gian sắp tới.

HDTC được biết đến là một trong những doanh nghiệp bất động sản lớn, sở hữu danh mục đầu tư trên dưới 30 dự án khắp cả nước.

Cao ốc HDTC nằm tại 36 Bùi Thị Xuân, Q1, Tp.HCM

Theo giới thiệu, HDTC là doanh nghiệp nhà nước, có tiền thân là "Ban Quản lý công trình nhà ở" trực thuộc Sở Nhà Đất và Công trình công cộng. Doanh nghiệp hình thành từ năm 1984 và cổ phần hóa từ năm 2015 theo quyết định của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố, chính thức trở thành CTCP vào ngày 29/4/2016.



Trong danh sách cổ đông của công ty này từng xuất hiện Công ty TNHH Thương mại – Quảng cáo – Xây dựng –Địa ốc Việt Hân. Theo báo cáo tài chính năm 2016, Việt Hân đang sở hữu 52,13% vốn điều lệ của HDTC, ông Đinh Trường Chinh sở hữu 8,82% và bà Đinh Ngọc Châu Hương sở hữu 8,67%.

Báo cáo tài chính năm 2022 cho biết, tại thời điểm cuối năm này, ông Đinh Trường Chinh - người từng giữ chức Chủ tịch HĐQT của HDTC - cùng những cổ đông liên quan như bà Đinh Ngọc Châu Hương và CTCP Đầu tư tài chính Bất động sản FR nắm gần 70%; Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn (Resco) nắm 30%.

HDTC từng là đơn vị đầu tiên của Thành phố được giao thực hiện các dự án xây dựng các khu dân cư lớn, có quy hoạch hoàn chỉnh về cơ sở hạ tầng cũng như các điều kiện cần thiết khác cho người dân sinh sống trên địa bàn, như: Khu dân cư Bình Trưng 10 ha (Quận 2), Khu dân cư Bình Trị Đông 28 ha (Huyện Bình Chánh), Khu đô thị mới An Phú - An Khánh 131 ha (Quận 2), Khu dân cư An Sương 65 ha (Quận 12), Khu dân cư Tân Đức An 5 ha (Quận Thủ Đức).

Chung cư An Khánh. Ảnh: HDTC

Thời kỳ 2006-2016, Công ty tập trung đầu tư vào chiều sâu, tích cực triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các dự án Khu đô thị mới An Phú - An Khánh (Quận 2), Khu dân cư An Sương (Q.12), Khu nhà ở Phường Long Toàn (thành phố Bà Rịa) để bàn giao nền đất cho khách hàng và thực hiện đầu tư xây dựng các khu nhà ở cao tầng.



Chung cư An Khánh. Ảnh: HDTC

Lăng Cô Spa&Resort nằm trong danh sách dự án của HDTC

Về kinh doanh, giai đoạn 2019-2022, doanh thu Công ty biến động song vẫn duy trì ở mặt bằng 1.000 tỷ. Ngược lại, lợi nhuận tăng đều trong 3 năm 2019-2021, bất chấp Covid-19. HDTC chi trả cổ tức đều đặn.

Năm 2022, HDTC bắt đầu bộc lộ rõ khó khăn khi doanh thu giảm mạnh về 800 tỷ, lợi nhuận giảm gần một nửa chỉ còn 100 tỷ đồng. Dù vậy, năm 2022 Công ty chi thù lao cho nhân viên mạnh, quân bình hơn 20,4 triệu/người, trong khi con số năm 2021 chỉ đạt 13,5 triệu đồng/người.

Sang năm 2023, HDTC lên kế hoạch doanh thu 1.000 tỷ, LNST 200 tỷ đồng, dự kiến vẫn chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 7%.

Bên cạnh chiến lược đẩy nhanh công tác quyết toán chuyển thể vốn Nhà nước, hoàn thiện pháp lý dự án, HDTC cũng thống nhất chuyển nhượng/bán một số tài sản gồm: 10 triệu cổ phần tại DIC Holdings, 99,9% cổ phần tại Đầu tư Xây dựng Du lịch Hồng Phúc và Thiên An.