Thủ tướng phát lệnh, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã sớm chi nghìn tỷ đón đầu một "mỏ vàng" mới tại Việt Nam

Sáng 11/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về tình hình phát triển kinh tế bạc trên thế giới và thích ứng chính sách, chiến lược của Việt Nam.

Hội nghị do Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bộ Y tế cùng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức, kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các tỉnh, thành phố.﻿

Nhóm người từ 80 tuổi trở lên đang tăng nhanh nhất toàn cầu

"Kinh tế bạc" - hay còn gọi là "kinh tế tóc bạc" - là khái niệm chỉ toàn bộ các hoạt động, sản phẩm, dịch vụ được thiết kế, vận hành nhằm đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, tình hình thế giới đang tiếp tục diễn biến rất nhanh, phức tạp, Việt Nam cần phải tìm ra những động lực mới, nguồn lực mới cho phát triển.

Theo Thủ tướng, những động lực mới, nguồn lực mới này vừa thúc đẩy cả cung và cầu, vừa thúc đẩy sự phát triển, vừa đảm bảo được công bằng, tiến bộ, bình đẳng và an sinh xã hội.

Hiện trên thế giới, kinh tế bạc đang trở thành một xu hướng phát triển tất yếu của nhân loại. Theo dữ liệu từ Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, mỗi năm thế giới có thêm khoảng 58 triệu người bước vào nhóm người cao tuổi. Dự kiến đến năm 2050, con số này sẽ tăng hơn gấp đôi.

Tuổi thọ trung bình toàn cầu đang tăng nhanh, đạt mức 73,5 tuổi vào năm 2025. Nhóm người từ 80 tuổi trở lên đang là bộ phận tăng nhanh nhất.

Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011; tốc độ gia tăng người cao tuổi ngày một nhanh. Theo báo cáo của các cơ quan có liên quan, tính đến tháng 3/2025, cả nước đã có gần 17 triệu người cao tuổi.

Thực tế này đang mang đến cả thách thức lẫn cơ hội, tạo ra áp lực về an sinh xã hội nhưng đồng thời cũng là động lực để đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển bền vững của đất nước.

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng không chỉ xem người cao tuổi là đối tượng thụ hưởng phúc lợi mà còn là một bộ phận của nguồn nhân lực, đồng thời cũng đặt ra mục tiêu chỉ số phát triển con người HDI phấn đấu đạt khoảng 0,8; tuổi thọ trung bình đạt khoảng 75,5 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh tối thiểu là 68 năm, Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 40 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới.

Đây là cơ sở chính trị về phát triển kinh tế bạc và Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đặt ra nhiệm vụ xây dựng đề án phát triển kinh tế bạc Việt Nam, nhằm nâng cao phúc lợi, chất lượng cuộc sống người cao tuổi, phát huy nguồn lực từ người cao tuổi đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội.

Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035. Nghị quyết 36 của Chính phủ ngày 6/3 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2026 đã đưa ra các giải pháp thúc đẩy dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao-một trụ cột cốt lõi của "kinh tế bạc".

Theo Thủ tướng, nhìn xa hơn về phía trước, nền tảng chính trị, pháp lý của kinh tế bạc tại Việt Nam đã được hình thành khá rõ qua các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thích ứng già hóa dân số, chăm sóc người cao tuổi, phát huy vai trò người cao tuổi và mở rộng an sinh xã hội cho người cao tuổi.

Theo Thủ tướng, yêu cầu hiện nay là phải thống nhất nhận thức rất quan trọng rằng người cao tuổi không phải là gánh nặng mà là nguồn lực quý báu để phát triển đất nước.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã làm gì?﻿

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và tập đoàn Vingroup đã bắt đầu "đón đầu" xu hướng Kinh tế Bạc này bằng cách tích hợp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên sâu vào hệ sinh thái bất động sản và y tế cao cấp.

Tháng 3/2024, Tập đoàn Vingroup đã ký với Tập đoàn Y tế Well Group (Nhật Bản), để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam.﻿

Well Group và Vingroup gồm Hệ thống y tế Vinmec cùng Công ty VinMedtech sẽ triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi theo tiêu chuẩn của Nhật Bản tại các khu đô thị Vinhomes.

Tháng 10/2025, Tập đoàn Vingroup đã thành lập Công ty Cổ phần Vin New Horizon (vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng) nhằm phát triển hệ sinh thái đô thị hưu trí và dưỡng lão cao cấp, với dự án đầu tiên tại Cần Giờ, TP.HCM.﻿

Vin New Horizon do Tập đoàn Vingroup nắm giữ 65% cổ phần. Bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng, sở hữu 32% cổ phần và đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ba cổ đông còn lại gồm bà Nguyễn Phương Nhi, bà Bùi Lan Anh (hai con dâu của ông Vượng) và bà Phạm Nhật Minh Anh (con gái), mỗi người nắm 1% vốn.

Vin New Horizon đầu tiên sẽ xuất hiện tại siêu đô thị Vinhomes Green Paradise

Vin New Horizon nằm trong Vinhomes Green Paradise, được giới thiệu giữa tháng 10 như một mô hình đô thị hưu trí cao cấp đầu tiên do Vingroup phát triển, với quy mô từ 20ha đến 50ha mỗi khu, đặt tại Cần Giờ, TP.HCM.

Dự án hướng đến việc cung cấp hệ sinh thái chăm sóc toàn diện cho người cao tuổi, gồm bệnh viện dưỡng lão 5 sao, trung tâm y tế chuyên sâu, khu spa, khách sạn an dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng.

Tiếp sau đó, ngày 1/3/2026, Hệ thống Y tế Vinmec chính thức khai trương bệnh viện thứ 10 - Vinmec Ocean Park 2, có tổng vốn đầu tư 1.482 tỷ đồng. Đây là bệnh viện đầu tiên triển khai mô hình tích hợp đồng bộ và tại chỗ việc điều trị - phục hồi - an dưỡng, chuyển từ “chữa bệnh đơn thuần” sang “chăm sóc toàn diện”, thiết lập chuẩn mực hoàn toàn mới trong lĩnh vực y tế chất lượng cao tại Việt Nam.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, người bệnh có thể tiếp cận một hệ sinh thái khép kín từ điều trị, phẫu thuật đến phục hồi và an dưỡng ngay trong khuôn viên bệnh viện. Trong đó, khu an dưỡng được thiết kế theo chuẩn “resort chăm sóc sức khỏe” đẳng cấp quốc tế, với 18 căn biệt thự tổng thống, vừa bảo đảm riêng tư, yên tĩnh và theo dõi y khoa 24/7; vừa cung cấp chế độ dinh dưỡng và chăm sóc cá thể hóa cho từng khách hàng.