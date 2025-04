Doanh nghiệp bán phân bón công bố lợi nhuận "khủng" quý 1/2025 tăng 360%, đạt hơn 50% kế hoạch năm

Ngày 19/4, Công ty cổ phần DAP - VINACHEM (Upcom: DDV) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2025 với lợi nhuận sau thuế tăng 361,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 122 tỷ đồng.

Doanh thu đạt gần 1.163 tỷ đồng, tăng 48,3% so với quý 1/2024. Công ty cho biết doanh thu tăng chủ yếu do tăng sản lượng bán hàng và giá bán bình quân kỳ này tăng so với cùng kỳ năm trước (giá bán bình quân kỳ này là 14,7 triệu đồng/tấn, tăng 1,4 triệu đồng/tấn so với cùng kỳ năm trước; sản lượng phân bón DAP tiêu thụ tăng 13.158 tấn, tương ứng tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước).

Giá vốn hàng bán quý 1/2025 là 968 tỷ đồng, tăng 258 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tỷ lệ tăng 36,5%. Giá vốn hàng bán tăng do tăng sản lượng tiêu thụ và biến động giá nguyên liệu đầu vào tăng.

Doanh thu hoạt động tài chính là 11,6 tỷ đồng, tăng 3,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là do phát sinh thu nhập từ lãi tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng.



Chi phí tài chính là 3,1 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước là 2,6 tỷ đồng, chủ yếu là do lỗ chênh lệch tỷ giá ngoại tệ.



Chi phí bán hàng kỳ này là 22,7 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Chi phí quản lý doanh nghiệp là 21,8 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng kết, quý 1/2025 các chỉ tiêu về doanh thu và chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh đều tăng. Tuy nhiên, tỷ trọng tăng doanh thu lớn hơn so với tỷ trọng tăng chi phí nên lợi nhuận trước và sau thuế TNDN đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước.



Năm 2025, HĐQT đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu chính sau:

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế đạt 3.493 tỷ đồng. Tổng doanh thu thuần đạt 3.323 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến 215 tỷ đồng.

Như vậy chỉ sau quý đầu tiên của năm, lợi nhuận trước thuế của công ty đã đạt hơn 50% kế hoạch cả năm.

Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM là doanh nghiệp do Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam nắm 64% vốn cổ phần .

Trong phiên giao dịch ngày 21/4, giá cổ phiếu DDV tăng mạnh 8,11% lên mức 20.000 đồng/cp, tương đương mức tăng 43% so với đáy 14.000 đồng thiết lập ngày 8/4.