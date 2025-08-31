Các doanh nghiệp ngành phân bón, hóa chất làm ăn ra sao nửa đầu năm 2025?

Trái ngược với nhiều ngành nghề khác, các doanh nghiệp ngành phân bón, hóa chất đã có 2 quý đầu năm 2025 kinh doanh thành công, doanh thu và lợi nhuận đều ghi nhận tăng trưởng.

Trong nhóm này, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (MCK: DGC, sàn HoSE) tiếp tục giữ vững phong độ. Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hơn 5.704,7 tỷ đồng, tăng 16,7% so với 6 tháng đầu năm 2024. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 1.727,6 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ.

Năm 2025, Hoá chất Đức Giang đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 3,4% xuống còn 3.000 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2025, doanh nghiệp đã hoàn thành 57,6% so với kế hoạch đã đề ra.

Ảnh minh họa

Nếu Hóa chất Đức Giang cho thấy sự ổn định thì Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí- CTCP (Đạm Phú Mỹ, MCK: DPM, sàn HoSE) lại ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng.

Cụ thể, doanh nghiệp mang về doanh thu thuần gần 9.421,3 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025, tăng 29,9% so với 6 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 624,2 tỷ đồng, tăng 24%.

Năm 2025, Đạm Phú Mỹ lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 320 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 195% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Sức bật còn thể hiện rõ ở Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau; MCK: DCM, sàn HoSE) khi ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với doanh thu thuần của 6 tháng đầu năm 2025 tăng mạnh 42,9% so với 6 tháng đầu năm 2024, lên mức gần 9.444,1 tỷ đồng.

Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 1.199,8 tỷ đồng, tăng 28,3% so với cùng kỳ.

Đạm Cà Mau lên kế hoạch kinh doanh năm 2025 với lợi nhuận sau thuế ước đạt 774 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 155% chỉ tiêu lợi nhuận đã đề ra.

Ở nhóm doanh nghiệp quy mô nhỏ hơn đó là Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (MCK: LAS, sàn HNX) cũng duy trì được đà tăng trưởng ổn định.

Doanh nghiệp này mang về doanh thu thuần hơn 2.667,7 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025, tăng 30,2% so với cùng kỳ. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 123 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,7%.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều các doanh nghiệp ngành hóa chất, phân bón đều kinh doanh thuận lợi. Trường hợp của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (MCK: BFC, sàn HoSE) cho thấy bức tranh trái chiều.

Mặc dù doanh thu thuần tăng trưởng 25,4% lên mức hơn 6.088,8 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025, nhưng sau khi khấu trừ đi các khoản thuế phí, lợi ròng của Phân bón Bình Điền lại sụt giảm nhẹ 5,2 tỷ đồng.

Nhìn chung, nửa đầu năm 2025 cho thấy sự khởi sắc rõ nét của ngành phân bón, hóa chất. Nhiều doanh nghiệp không chỉ hoàn thành mà còn vượt xa kế hoạch cả năm, tạo tiền đề cho một chặng đường tăng trưởng khả quan trong nửa cuối năm 2025.



