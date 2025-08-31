Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các doanh nghiệp ngành phân bón, hóa chất làm ăn ra sao nửa đầu năm 2025?

31-08-2025 - 09:06 AM | Doanh nghiệp

Khép lại 6 tháng đầu năm 2025, các doanh nghiệp ngành phân bón, hóa chất ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đều tăng, mở ra triển vọng tăng trưởng tích cực trong nửa cuối năm.

Trái ngược với nhiều ngành nghề khác, các doanh nghiệp ngành phân bón, hóa chất đã có 2 quý đầu năm 2025 kinh doanh thành công, doanh thu và lợi nhuận đều ghi nhận tăng trưởng.

Trong nhóm này, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (MCK: DGC, sàn HoSE) tiếp tục giữ vững phong độ. Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hơn 5.704,7 tỷ đồng, tăng 16,7% so với 6 tháng đầu năm 2024. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 1.727,6 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ.

Năm 2025, Hoá chất Đức Giang đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 3,4% xuống còn 3.000 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2025, doanh nghiệp đã hoàn thành 57,6% so với kế hoạch đã đề ra.

Các doanh nghiệp ngành phân bón, hóa chất làm ăn ra sao nửa đầu năm 2025?- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nếu Hóa chất Đức Giang cho thấy sự ổn định thì Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí- CTCP (Đạm Phú Mỹ, MCK: DPM, sàn HoSE) lại ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng.

Cụ thể, doanh nghiệp mang về doanh thu thuần gần 9.421,3 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025, tăng 29,9% so với 6 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 624,2 tỷ đồng, tăng 24%.

Năm 2025, Đạm Phú Mỹ lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 320 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 195% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Sức bật còn thể hiện rõ ở Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau; MCK: DCM, sàn HoSE) khi ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với doanh thu thuần của 6 tháng đầu năm 2025 tăng mạnh 42,9% so với 6 tháng đầu năm 2024, lên mức gần 9.444,1 tỷ đồng.

Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 1.199,8 tỷ đồng, tăng 28,3% so với cùng kỳ.

Đạm Cà Mau lên kế hoạch kinh doanh năm 2025 với lợi nhuận sau thuế ước đạt 774 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 155% chỉ tiêu lợi nhuận đã đề ra.

Ở nhóm doanh nghiệp quy mô nhỏ hơn đó là Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (MCK: LAS, sàn HNX) cũng duy trì được đà tăng trưởng ổn định.

Doanh nghiệp này mang về doanh thu thuần hơn 2.667,7 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025, tăng 30,2% so với cùng kỳ. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 123 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,7%.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều các doanh nghiệp ngành hóa chất, phân bón đều kinh doanh thuận lợi. Trường hợp của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (MCK: BFC, sàn HoSE) cho thấy bức tranh trái chiều.

Mặc dù doanh thu thuần tăng trưởng 25,4% lên mức hơn 6.088,8 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025, nhưng sau khi khấu trừ đi các khoản thuế phí, lợi ròng của Phân bón Bình Điền lại sụt giảm nhẹ 5,2 tỷ đồng.

Nhìn chung, nửa đầu năm 2025 cho thấy sự khởi sắc rõ nét của ngành phân bón, hóa chất. Nhiều doanh nghiệp không chỉ hoàn thành mà còn vượt xa kế hoạch cả năm, tạo tiền đề cho một chặng đường tăng trưởng khả quan trong nửa cuối năm 2025.


Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dấu chân các đại gia Việt tại Trung Á

Dấu chân các đại gia Việt tại Trung Á Nổi bật

Tháng 8: Một mình ông Phạm Nhật Vượng 'kiếm' nhiều hơn tổng 19 người phía sau trong top20 người giàu nhất TTCK

Tháng 8: Một mình ông Phạm Nhật Vượng 'kiếm' nhiều hơn tổng 19 người phía sau trong top20 người giàu nhất TTCK Nổi bật

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đạt doanh thu gần 2.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay, tổng tài sản tăng gấp đôi lên gần 3.000 tỷ

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đạt doanh thu gần 2.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay, tổng tài sản tăng gấp đôi lên gần 3.000 tỷ

07:03 , 31/08/2025
Gặp Thủ tướng, lãnh đạo DN “tứ đại tài phiệt” Nhật Bản muốn giúp VN 1 việc góp phần mang lại GDP 3.100 tỷ USD

Gặp Thủ tướng, lãnh đạo DN “tứ đại tài phiệt” Nhật Bản muốn giúp VN 1 việc góp phần mang lại GDP 3.100 tỷ USD

07:02 , 31/08/2025
Hàng loạt quán cà phê, trà sữa, pizza lặng lẽ biến mất trong khi Highlands Coffee và Phê La lên như diều gặp gió: Chuyện gì đang xảy ra?

Hàng loạt quán cà phê, trà sữa, pizza lặng lẽ biến mất trong khi Highlands Coffee và Phê La lên như diều gặp gió: Chuyện gì đang xảy ra?

22:10 , 30/08/2025
Vietjet bứt phá mạnh mẽ trong sáu tháng đầu năm 2025: Doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng mạnh, khởi công dự án Long Thành

Vietjet bứt phá mạnh mẽ trong sáu tháng đầu năm 2025: Doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng mạnh, khởi công dự án Long Thành

21:08 , 30/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên