Bỏ mảng gạo, một công ty muốn rót 200 tỷ vào sản xuất pin Lithium cho thị trường Mỹ, Ấn Độ

Đầu tư vào lĩnh vực sản xuất pin

Ngày 10/3, HĐQT Công ty Cổ phần TCO Holdings (HOSE: TCO) đã thông qua chủ trương triển khai dự án sản xuất và xuất khẩu pin Lithium với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 200 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, nhà máy sẽ được xây dựng tại Việt Nam, tập trung sản xuất hai dòng sản phẩm chính là pin Lithium-ion và pin Lithium-iron phosphate – những loại pin phổ biến trong xe điện cũng như hệ thống lưu trữ năng lượng tái tạo.



Thị trường tiêu thụ mục tiêu của dự án gồm Mỹ (được xác định là thị trường chủ lực), bên cạnh Ấn Độ, Pakistan và khu vực Trung Đông. Dự án dự kiến triển khai trong năm 2026, với phương án thành lập công ty con hoặc hợp tác liên doanh với các đối tác sở hữu công nghệ cao.



Theo tính toán sơ bộ của doanh nghiệp, trong ba năm đầu vận hành, dự án có thể mang lại doanh thu lần lượt khoảng 48,5 tỷ đồng, 53,3 tỷ đồng và 58,6 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng dự kiến tương ứng đạt 4,8 tỷ đồng, 5,3 tỷ đồng và 5,9 tỷ đồng.

Kế hoạch đầu tư này được xem là bước khởi đầu để TCO mở rộng sang lĩnh vực năng lượng sạch và chuỗi giá trị xe điện. Động thái diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh, đặc biệt sau những căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông khiến giá nhiên liệu tăng cao.

Hình minh hoạ.

Nguồn vốn từ việc thoái bớt cổ phần công ty gạo



Để triển khai dự án pin Lithium, doanh nghiệp dự kiến sử dụng nguồn vốn từ việc chuyển nhượng cổ phần tại công ty con TCO Agri, kết hợp với vốn chủ sở hữu hoặc vốn vay thương mại. TCO cũng để ngỏ khả năng tìm kiếm thêm các đối tác tài chính tham gia dự án.



Cùng ngày 10/3, HĐQT đã thông qua kế hoạch chuyển nhượng 49% vốn tại TCO Agri với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trước ngày 30/6/2026.

TCO Agri được thành lập vào tháng 12/2023, đặt trụ sở tại TP.HCM và hiện do ông Nguyễn Thế An (sinh năm 1988) giữ vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bán buôn và xuất nhập khẩu gạo, đồng thời là một trong năm công ty con được hợp nhất vào báo cáo tài chính của TCO.



Đầu năm 2025, doanh nghiệp này đã tăng vốn điều lệ từ 101,7 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng, trong đó TCO Holdings nắm giữ tới 99,958% cổ phần.

Chuẩn bị thay đổi chiến lược trước ĐHĐCĐ



Việc giảm tỷ lệ sở hữu tại TCO Agri diễn ra trong bối cảnh công ty đang tiến hành điều chỉnh chiến lược kinh doanh trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, dự kiến tổ chức ngày 27/3 tại TP.HCM.



Theo tài liệu đại hội, doanh nghiệp đề xuất đổi tên thành Janus Group và điều chỉnh danh mục ngành nghề kinh doanh. Đáng chú ý, công ty dự kiến loại bỏ hoạt động bán buôn gạo – lĩnh vực hiện chiếm khoảng 88% doanh thu trong quý I năm tài chính 2026.



Song song với đó, doanh nghiệp muốn điều chỉnh ngành nghề tư vấn quản lý thành “tư vấn quản lý kinh doanh và tư vấn quản lý khác”, định hướng trở thành mảng hoạt động cốt lõi sau khi hoàn tất quá trình tái cấu trúc.



Ngoài kế hoạch trong lĩnh vực năng lượng, TCO cũng đang xem xét tham gia một dự án khu phức hợp tại Đà Nẵng với tổng quy mô khoảng 4.000 tỷ đồng. Phần vốn đầu tư của doanh nghiệp dự kiến không vượt quá 2.000 tỷ đồng, thời gian triển khai từ quý II đến quý IV/2026.



Trước thềm đại hội cổ đông, bộ máy lãnh đạo của doanh nghiệp cũng ghi nhận biến động đáng chú ý khi cả Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc đã hoàn tất thoái toàn bộ hơn 38% vốn điều lệ, đồng thời nộp đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT và chờ đại hội cổ đông thông qua.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TCO kết phiên 11/3 ở mức 9.680 đồng/cp, vốn hoá thị trường đạt 303 tỷ đồng.