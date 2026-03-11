Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho EVN, Petrovietnam và Vinacomin

11-03-2026 - 15:47 PM | Doanh nghiệp

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu đặt ra là dứt khoát không để thiếu năng lượng trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (Ảnh: PVN)

Chiều 10/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng.

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu đặt ra là dứt khoát không để thiếu năng lượng trong bất kỳ hoàn cảnh nào và đến thời điểm này, Việt Nam vẫn đang kiểm soát được tình hình.

Triển khai ngay kết quả điện đàm giữa Thủ tướng với các nhà lãnh đạo các nước vùng Vịnh

Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung dầu thô, Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia (Petrovietnam) và các cơ quan liên quan triển khai ngay kết quả điện đàm giữa Thủ tướng với các nhà lãnh đạo các nước vùng Vịnh vừa qua.

Về nhập khẩu xăng dầu, Thủ tướng giao Bộ Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối chủ động tìm kiếm nguồn cung, tăng cường nhập khẩu, phân bổ theo kế hoạch được giao để bảo đảm 30% nhu cầu xăng dầu từ nguồn nhập khẩu; đồng thời bảo đảm mức dự trữ theo quy định, xây dựng các kịch bản bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong các tình huống.

Bộ Công Thương tập trung nghiên cứu triển khai chương trình dự trữ dầu quốc gia; xây dựng chiến lược tự chủ năng lượng cho đất nước. Bộ Tài chính cấp ngân sách cho việc này từ nguồn kinh phí dự phòng để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi cách thức quản lý giá tại Nghị định số 83/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, nhằm tạo sự chủ động, linh hoạt cho các doanh nghiệp.

Thủ tướng định hướng cân nhắc theo hướng Nhà nước không quy định giá bán cụ thể; thay thế quản lý bằng quy định giới hạn các chi phí và định mức lợi nhuận; giá cụ thể do doanh nghiệp chủ động công bố; thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, kiểm soát không để tăng giá tùy tiện bằng các công cụ, những quy định phù hợp thị trường.

Thủ tướng cũng chỉ đạo bảo đảm nhiên liệu cho các công trình trọng điểm, các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Giao nhiệm vụ cho ﻿các Tập đoàn năng lượng

Về bảo đảm cung ứng điện, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị liên quan, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Petrovietnam, các doanh nghiệp sản xuất điện có các kịch bản vận hành; đặc biệt là kiểm soát hồ chứa nước để tiết kiệm nước cho mùa cao điểm.

Bộ Công Thương được giao chỉ đạo các nhà máy nhiệt điện bảo đảm nguồn cung nhiên liệu cho phát điện; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin, TKV) tập trung khai thác tối đa than theo khả năng hiện có; Petrovietnam đẩy mạnh tối đa khai thác dầu khí.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề vượt thẩm quyền.

Ngọc Điệp

