Viettel Post, Giao Hàng Tiết Kiệm ra thông báo tăng phụ phí xăng dầu, mức cao nhất 17%

Viettel Post thông báo áp dụng phụ phí xăng dầu từ 16/03/2026

Sáng 11/3, CTCP Bưu chính Viettel (Viettel Post) thông báo sẽ áp dụng phụ phí xăng dầu ở mức 10% trên cước vận chuyển đối với các dịch vụ chuyển phát trong nước.

Theo doanh nghiệp này, việc bổ sung phụ phí nhằm bù đắp phần chi phí nhiên liệu gia tăng, qua đó giúp duy trì chất lượng dịch vụ.

Chính sách trên dự kiến được triển khai từ ngày 16/3.



Phía công ty cho biết trong ngành logistics quốc tế, phụ thu nhiên liệu là cơ chế khá phổ biến. Đây được xem là giải pháp giúp doanh nghiệp chia sẻ rủi ro chi phí phát sinh khi giá năng lượng biến động, đồng thời đảm bảo hoạt động vận hành ổn định.

Viettel Post cũng cho biết chính sách phụ thu sẽ được triển khai thận trọng theo từng giai đoạn và bám sát diễn biến của thị trường nhiên liệu. Mức phụ phí có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm tùy theo sự thay đổi của chi phí đầu vào, trên nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa doanh nghiệp và khách hàng.



Không chỉ Viettel Post, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải và chuyển phát tại Việt Nam cũng đang tính toán điều chỉnh giá dịch vụ do áp lực chi phí ngày càng lớn.



Theo bảng xếp hạng Top 10 Công ty logistics uy tín năm 2025 do Vietnam Report công bố, Viettel Post hiện đứng đầu trong nhóm doanh nghiệp chuyển phát nhanh – giao hàng chặng cuối, với quy mô xử lý lên tới hàng triệu đơn mỗi ngày.



Ghi nhận thực tế cho thấy thời gian gần đây nhiều nhà xe liên tỉnh cũng đã thông báo tăng giá vé trên nhiều tuyến, mức điều chỉnh phổ biến dao động khoảng 5–10% tùy loại phương tiện và quãng đường.

Giao Hàng Tiết Kiệm bổ sung phụ phí xăng dầu từ 10/3/2026

Theo thông báo từ Giao Hàng Tiết Kiệm, đơn vị này cho biết sẽ bổ sung phụ phí xăng dầu trong phí vận chuyển từ ngày 10/03/2026.

Cụ thể mức phụ phí được công bố gồm:



Dịch vụ Express và Xfast: phụ phí 10,29%. Đây là nhóm dịch vụ giao hàng nhanh phổ biến của Giao Hàng Tiết Kiệm, thường được các shop online sử dụng để gửi đơn thương mại điện tử trong nước.



Dịch vụ BBS: phụ phí 17,15%. Đây là nhóm dịch vụ vận chuyển dành cho khách hàng doanh nghiệp hoặc các đơn hàng có hình thức xử lý đặc thù, vì vậy mức phụ phí được áp dụng cao hơn.﻿

Theo doanh nghiệp, việc áp dụng phụ phí nhằm phản ánh biến động của chi phí nhiên liệu trong hoạt động vận hành vận chuyển. Mức phụ phí có thể được điều chỉnh theo diễn biến giá xăng dầu trên thị trường và theo điều hành của cơ quan quản lý.﻿