Chiến lược “chậm mà chắc” của MST Invest trong chu kỳ sàng lọc của thị trường

Công ty Cổ phần Đầu tư MST là một trường hợp như vậy – không xuất hiện ồ ạt, nhưng từng bước khẳng định vị thế bằng những dự án cụ thể và chiến lược đầu tư có chọn lọc.

Từ nền tảng đa nhiệm và cổ đông chiến lược đến cách tiếp cận "đánh đâu chắc đó"

Công ty Cổ phần Đầu tư MST (MST Invest) phát triển theo mô hình đa nhiệm trong chuỗi giá trị đầu tư – xây dựng, đồng thời đảm nhiệm các vai trò từ đầu tư bất động sản, thi công xây lắp, tư vấn đầu tư xây dựng đến kinh doanh vật tư, thiết bị. Cách tiếp cận này cho phép doanh nghiệp chủ động kiểm soát chất lượng, tiến độ và chi phí, hạn chế rủi ro trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.

Chiến lược phát triển thận trọng của MST Invest được đặt trên nền tảng cổ đông vững chắc, trong đó có sự tham gia của Vinaconex 2 – doanh nghiệp có hơn nửa thế kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư bất động sản. Nền tảng này mang lại cho MST Invest lợi thế về quản trị dự án, tiêu chuẩn kỹ thuật và kỷ luật thi công, giúp doanh nghiệp không chạy theo số lượng dự án mà tập trung vào hiệu quả thực chất.

Thay vì mở rộng ồ ạt, MST Invest lựa chọn từng dự án phù hợp với năng lực triển khai và nhu cầu thực tế của thị trường. Các dự án đã hoàn thành của doanh nghiệp trải dài ở nhiều địa phương, từ khu nhà phố thương mại tại xã Đan Phượng, Hà Nội (Thị trấn Phùng, Đan Phượng cũ), Imperia Grand Plaza Đức Hòa tại xã Hậu Nghĩa, Tây Ninh (Đức Hòa, Long An cũ), An Bình Riverside tại An Giang (TP. Long Xuyên, An Giang cũ) cho đến các công trình cải tạo, xây dựng trụ sở hành chính – công an tại khu vực Tây Nguyên.

Những dự án này phản ánh rõ cách tiếp cận của MST Invest: ưu tiên tính khả thi, hiệu quả khai thác và giá trị sử dụng lâu dài, thay vì chạy theo chu kỳ tăng nóng của thị trường. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh chiến lược do áp lực thị trường, cách đi "chậm mà chắc" này giúp MST Invest duy trì sự ổn định và từng bước xây dựng uy tín bằng kết quả cụ thể.

Gắn bất động sản với phát triển kinh tế – du lịch địa phương

Trong bối cảnh Chính phủ xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời thúc đẩy các mô hình phát triển kinh tế vùng gắn với du lịch bền vững và kinh tế xanh, việc lựa chọn địa bàn đầu tư bất động sản ngày càng được đặt trong tầm nhìn dài hạn, thay vì chỉ dựa trên sức nóng ngắn hạn của thị trường. Trên cơ sở đó, MST Invest xác định bất động sản cần đóng vai trò như một cấu phần của phát triển kinh tế – du lịch địa phương, và Quy Nhơn là địa bàn hội tụ rõ nét những điều kiện cho định hướng này.

MST Invest xác định bất động sản cần đóng vai trò như một cấu phần của phát triển kinh tế – du lịch địa phương, đơn cử như dự án The Hera Resort Quy Nhơn.

Quy Nhơn sở hữu nhiều lợi thế tự nhiên hiếm có với đường bờ biển dài, địa hình sơn – hải liền kề, khí hậu ổn định và quỹ đất còn dư địa phát triển trong trung và dài hạn. Trong những năm gần đây, hạ tầng giao thông khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã được cải thiện đáng kể, cùng với định hướng phát triển Quy Nhơn trở thành trung tâm du lịch – dịch vụ ven biển của tỉnh Gia Lai trong không gian kinh tế liên vùng. Tuy nhiên, so với các đô thị biển đã phát triển sớm, Quy Nhơn vẫn đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ tăng trưởng, khi tiềm năng cảnh quan và du lịch chưa được khai thác tương xứng, đặc biệt là sự thiếu vắng các dự án nghỉ dưỡng được đầu tư bài bản theo hướng bền vững và có khả năng khai thác dài hạn.

Từ góc nhìn đó, việc MST Invest triển khai đồng thời hai dự án tại Quy Nhơn không mang tính ngẫu nhiên mà phản ánh rõ định hướng đầu tư có tính toán. The Sailing Quy Nhơn góp phần bổ sung nguồn cung căn hộ và lưu trú tại khu vực đô thị ven biển, trong khi The Hera Resort Quy Nhơn (tên cũ: GreenHill Village) – dự án khu du lịch nghỉ dưỡng tại trục Quốc lộ 1D, phường Ghềnh Ráng – được xác định là khoản đầu tư chiến lược trong tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp. The Hera Resort thể hiện rõ triết lý phát triển mà MST Invest theo đuổi: khai thác lợi thế cảnh quan tự nhiên một cách có kiểm soát, hạn chế tác động đến môi trường và tạo ra giá trị kinh tế gắn liền với sự phát triển của du lịch địa phương, thay vì tập trung vào lợi nhuận ngắn hạn.

Thực tế triển khai tại The Hera Resort cho thấy MST Invest vận hành dự án theo mô hình đa nhiệm, trực tiếp tham gia từ tổ chức thi công đến kiểm soát tiến độ và chất lượng tại hiện trường.

Việc dành nguồn lực lớn cho The Hera Resort cho thấy MST Invest không tiếp cận Quy Nhơn như một "điểm nóng nhất thời", mà như một thị trường có dư địa phát triển dài hạn, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế vùng, du lịch bền vững và kinh tế xanh trong chiến lược phát triển chung của quốc gia. Tham gia sớm, đầu tư có chọn lọc và triển khai dự án theo hướng bền vững được doanh nghiệp coi là lợi thế cạnh tranh cốt lõi trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn sàng lọc.

Quy Nhơn là điểm khởi đầu trong chiến lược này, nhưng không phải là điểm kết. Trên nền tảng năng lực triển khai, kinh nghiệm tích lũy và triết lý phát triển nhất quán, MST Invest định hướng mở rộng hoạt động đầu tư sang những vùng đất giàu tiềm năng khác của Việt Nam – nơi hội tụ cảnh quan tự nhiên, bản sắc địa phương và dư địa phát triển du lịch dài hạn. Trong một chu kỳ thị trường đề cao chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm phát triển, cách tiếp cận thận trọng nhưng kiên định của MST Invest cho thấy một hướng đi rõ ràng: đồng hành cùng sự phát triển của từng địa phương, tạo giá trị bền vững cho cộng đồng và từng bước khẳng định vị thế bằng những dự án có chiều sâu, thay vì sự mở rộng ồ ạt.