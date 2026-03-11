Thế giới Di Động báo tin vui bất ngờ

Theo Nghị quyết vừa được công bố, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh dự kiến chào bán tối đa 179.500.400 cổ phiếu lần đầu ra công chúng, tương đương tối đa 16,2992% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Mức giá chào bán mỗi cổ phiếu được xác định không thấp hơn giá trị sổ sách 16.163 đồng và giá trị định giá tại thời điểm cuối năm 2025. Toàn bộ nguồn vốn huy động được sẽ dùng để thanh toán các khoản nợ vay ngắn hạn với các tổ chức tín dụng.

Đợt phát hành dự kiến diễn ra trong năm 2026 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Hoàn tất đợt chào bán, cổ phiếu doanh nghiệp sẽ được đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc giao dịch trên hệ thống UPCoM trong trường hợp chưa đáp ứng đủ điều kiện niêm yết.

Cùng với phương án huy động vốn, công ty cũng chốt kế hoạch chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận giữ lại chưa phân phối tính đến cuối năm 2025. Hình thức chi trả là bằng tiền mặt với tổng ngân sách tối đa lên đến 3.200 tỷ đồng. Việc thanh toán cổ tức sẽ được thực hiện ngay sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng.

Về kết quả kinh doanh, Điện Máy Xanh ghi nhận doanh thu thuần năm 2025 đạt 109.479 tỷ đồng cùng mức lợi nhuận sau thuế 5.802 tỷ đồng .

﻿ Giai đoạn 2026-2027, công ty đặt mục tiêu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng . Cụ thể, doanh thu thuần năm 2026 dự kiến đạt 122.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 7.350 tỷ đồng, tăng lần lượt 11,9% và 26,7% so với năm liền trước .

Sang năm 2027, mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế tiếp tục nâng lên mức 135.000 tỷ đồng và 8.472 tỷ đồng . Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân duy trì ở mức cao, dự kiến đạt 37% trong năm 2026 và 34,8% vào năm 2027 .

﻿ Nhằm đồng bộ lợi ích và thúc đẩy chiến lược dài hạn, doanh nghiệp sẽ nghiên cứu áp dụng các công cụ khuyến khích như quyền chọn mua cổ phiếu cho nhân sự chủ chốt . Bên cạnh đó, thù lao năm 2026 dành cho các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và Ủy ban kiểm toán được thống nhất ở mức 0 đồng .