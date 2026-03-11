Bắt Giám đốc phòng khám Hoàng Minh Đường: Bán thuốc xương khớp 'gia truyền' giả, thu 227 tỷ từ 80.000 nạn nhân

Ảnh: Tiền Phong

Cơ quan An ninh điều tra bóc gỡ một mô hình kinh doanh thuốc giả quy mô lớn do Hoàng Văn Toàn (SN 1986) và Lê Đình Tiến (SN 1996) điều hành, cùng trú tại huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Để hợp thức hóa hoạt động bán hàng, tháng 7/2024, nhóm này thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Đường. Doanh nghiệp được tổ chức bài bản với đầy đủ các bộ phận chuyên trách từ sản xuất, truyền thông, tiếp thị đến bán hàng trực tuyến.

Sản phẩm mang lại nguồn thu chính cho công ty là Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường. Công thức sản phẩm do Toàn tự nghĩ ra sau một khóa học ngắn hạn về y học cổ truyền. Nguồn nguyên liệu đầu vào thực chất chỉ là lá cây, vỏ cây và cỏ được thu mua trôi nổi. Khâu sản xuất được thực hiện thủ công bằng cách phơi khô, băm nhỏ, nghiền bột rồi đóng gói và bảo quản đông lạnh. Loại thuốc này hoàn toàn chưa được cơ quan y tế cấp phép.

Phòng khám Hoàng Minh Đường - Thanh Hóa. Ảnh: thuonghieucongluan

Để tiếp cận khách hàng, Lê Đình Tiến chịu trách nhiệm xây dựng chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội. Công ty liên tục chạy quảng cáo với thông điệp đánh trúng tâm lý người có bệnh xương khớp, tự xưng đây là "bài thuốc gia truyền ba đời" có thể chữa dứt điểm triệu chứng. Đội ngũ nhân viên bán hàng trực tuyến hoạt động như một tổng đài doanh nghiệp, được trang bị kịch bản chốt đơn chi tiết. Khi người dùng phản ánh tác dụng phụ, nhân viên lập tức gửi kèm thuốc tây để xoa dịu và che giấu hành vi kinh doanh gian dối.

Không dừng lại ở việc bán online, doanh nghiệp này còn mở phòng khám trực tiếp tại Thanh Hóa và Hà Nội. Việc mời những người có chuyên môn y khoa tham gia thăm khám giúp công ty tạo lớp vỏ bọc uy tín vững chắc để thuyết phục khách hàng xuống tiền. Nói về thủ đoạn này, Trung tá Hà Quang Hiếu, Phó trưởng phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết các đối tượng đều biết rõ bài thuốc chưa được cấp phép và không phải gia truyền, nhưng vẫn cố tình quảng cáo sai sự thật nhằm đánh vào tâm lý người bệnh.

Bằng mô hình kinh doanh này, từ năm 2023 đến khi bị triệt phá, hệ thống của Hoàng Minh Đường đã tiêu thụ trót lọt đơn hàng cho hơn 80.000 người trên toàn quốc. Dữ liệu trích xuất từ phần mềm quản lý bán hàng của công ty ghi nhận tổng số tiền thu lợi bất chính lên tới hơn 227 tỷ đồng.

Vụ án là ví dụ điển hình về tình trạng mượn danh pháp nhân để kinh doanh thực phẩm chức năng và thuốc chữa bệnh trái phép trên không gian mạng. Cơ quan chức năng lưu ý người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ giấy phép lưu hành của sản phẩm và chỉ giao dịch tại các cơ sở y tế đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật.