PTSC cùng đối tác Trung Quốc triển khai gói thầu gần 8.000 tỷ đồng tại dự án Nhiệt điện Long Phú 1

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, mã CK: PVS) vừa thông qua nghị quyết về việc thực hiện giao dịch với người liên quan, tập trung vào gói thầu quan trọng tại dự án Nhiệt điện Long Phú 1.

Ngày 9/3/2026, HĐQT Tổng công ty đã ban hành văn bản chấp thuận các nội dung giao dịch với người liên quan, cụ thể là các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN).

Nội dung cốt lõi của nghị quyết xoay quanh việc triển khai Gói thầu T08 với tên gọi: "Cung cấp thiết bị, xây dựng, lắp đặt, giám sát và phối hợp trong quá trình chạy thử nghiệm thu các hạng mục Nhà máy chính".

Chi tiết các bên tham gia trong giao dịch này bao gồm:

Bên trao thầu là Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1 – Đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

Bên nhận thầu là Liên danh giữa Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) và Công ty China Tianchen Engineering Corporation Ltd. (TCC).

Dự án Nhiệt điện Long Phú 1 là dự án nhiệt điện than công suất 1.200MW, tổng vốn đầu tư khoảng 30.000 tỷ đồng. Giá trị hợp đồng gói thầu T08 vào khoảng 7.800 tỷ.﻿

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 32.556 tỷ đồng (tăng 37%) và lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.900 tỷ đồng, vượt xa con số 1.254 tỷ đồng của năm 2024 (tăng 51%). Riêng quý 4/2025, lợi nhuận sau thuế PVS đạt hơn 950 tỷ đồng, tăng trưởng 73% so với năm trước.

Thời gian qua, PTSC tiếp tục tham gia triển khai nhiều hạng mục quan trọng thuộc các dự án dầu khí và năng lượng ngoài khơi. Một số hoạt động tiêu biểu trong đầu năm 2026 gồm tổ chức first-cut dự án trạm biến áp ngoài khơi Formosa 4, hạ thủy FSO Lạc Đà Vàng và triển khai các hạng mục của Dự án Đường ống khí Lô B - Ô Môn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng mở rộng tham gia các dự án công nghiệp năng lượng trên bờ, đặc biệt trong lĩnh vực khí - điện, hạ tầng năng lượng và các công trình công nghiệp quy mô lớn.

Giai đoạn tới được xem là thời điểm nhiều dự án năng lượng quan trọng tại Việt Nam bước vào triển khai, trong đó chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn, các dự án LNG và các dự án phát triển mỏ mới được kỳ vọng tạo ra khối lượng công việc đáng kể cho các doanh nghiệp dịch vụ kỹ thuật.