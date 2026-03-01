Nhóm Kido Foods – Nutifood đầu tư gần 600 tỷ vào Chứng khoán Rồng Việt

Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO (KIDO Foods) đã công bố báo cáo về việc thay đổi sở hữu của cổ đông lớn tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDS), đánh dấu bước tiến mới trong việc gia tăng tỷ trọng nắm giữ tại định chế tài chính này.

Theo báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, ngày 9/3/2026, KIDO Foods đã thực hiện mua vào 5 triệu cổ phiếu VDS.

Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận trực tiếp trên sàn. Trước khi thực hiện giao dịch, KIDO Foods nắm giữ 21 triệu cổ phiếu, tương đương 7,72% vốn điều lệ. Ước tính theo thị giá VDS kết phiên 9/3, KIDO Foods đã chi ra khoảng gần 80 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất mua thêm, doanh nghiệp này đã nâng lượng sở hữu lên 26 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 9,56% vốn tại Chứng khoán Rồng Việt.

Đáng chú ý, đợt tăng tỷ trọng này còn làm gia tăng đáng kể sức ảnh hưởng của nhóm cổ đông có liên quan tại VDS.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood Bình Dương – đơn vị cùng chịu sự kiểm soát của một công ty mẹ – cũng đang nắm giữ 11,7 triệu cổ phiếu VDS (tỷ lệ 4,32%).

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, nhóm nhà đầu tư liên quan Kido Foods đã gia tăng tỷ lệ sở hữu khi nắm giữ hơn 37,7 triệu cổ phiếu, tương đương với 13,88% vốn điều lệ của Chứng khoán Rồng Việt.

Tính theo thị giá hiện tại, số cổ phiếu này có ﻿trị giá gần 600 tỷ đồng.

Về mối liên hệ giữa các bên, Kido Foods hiện đang là công ty con của CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood sau khi doanh nghiệp này hoàn tất thương vụ mua lại 51% cổ phần trong năm 2024. Gần đây, Tập đoàn KIDO cũng cho thấy động thái muốn chuyển nhượng nốt phần vốn còn lại tại Kido Foods cho Nutifood, qua đó rút hoàn toàn khỏi doanh nghiệp này.

Về phần Rồng Việt, lãnh đạo KIDO - ông Trần Lệ Nguyên cũng từng là cổ đông lớn nắm giữ khoảng 35% vốn tại đây, trước khi thoái vốn và rời khỏi cơ cấu cổ đông lớn vào cuối năm 2019.

Giao dịch mới nhất của Kido Foods diễn ra vào một thời điểm đáng chú ý - ngay sau khi Rồng Việt thực hiện bất thành đợt chào bán riêng lẻ trong tháng 1/2026.