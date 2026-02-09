Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chính thức lên tiếng sau 4 năm, Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho 3 triệu người

09-02-2026 - 21:02 PM | Doanh nghiệp

Trên trang Facebook cá nhân, ông Trịnh Văn Quyết vừa bất ngờ công bố chính sách mới dành cho hội viên của Bamboo Airways

Thông tin này được ông Quyết chia sẻ như một lời tri ân nhân dịp Tết nguyên đán, đánh dấu sự tương tác trở lại của cựu Chủ tịch FLC - Bamboo Airways, với cộng đồng sau thời gian dài vắng bóng.

Chính thức lên tiếng sau 4 năm, Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho 3 triệu người- Ảnh 1.

Theo đó, toàn bộ 3 triệu hội viên của hãng hàng không sẽ được hệ thống tự động cập nhật thời gian sử dụng thẻ thêm một năm so với hạn mức hiện tại mà không cần thực hiện bất kỳ thủ tục hành chính nào, không phân biệt hạng thẻ.

Đơn cử, các thẻ có hạn đến 31/10/2026 sẽ được kéo dài hiệu lực tới 31/10/2027.

Toàn bộ quá trình cập nhật dữ liệu và thông báo thay đổi thời hạn thẻ sẽ được hệ thống quản trị của Bamboo Airways thực hiện tự động.

Việc duy trì các quyền lợi ưu tiên cho tệp khách hàng quy mô lớn này được xem là bước đi nhằm củng cố sự gắn bó của người dùng đối với dịch vụ của hãng trong bối cảnh thị trường hàng không đang bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm.

Chính thức lên tiếng sau 4 năm, Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho 3 triệu người- Ảnh 2.

Vào ngày 26/1/2026, ông Trịnh Văn Quyết đã xuất hiện tại buổi làm việc giữa Tập đoàn FLC, Hãng hàng không Bamboo Airways và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên ông công khai lộ diện sau khi hoàn thành các nghĩa vụ thi hành án.﻿

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

