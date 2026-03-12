Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vợ cựu Chủ tịch đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu Tập đoàn Hà Đô, dự chi 140 tỷ đồng

12-03-2026 - 08:17 AM | Doanh nghiệp

Vợ cựu Chủ tịch đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu Tập đoàn Hà Đô, dự chi 140 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã CK: HDG) vừa công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến lãnh đạo doanh nghiệp.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Thu Hà đã đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu HDG trong khoảng thời gian từ ngày 16/3 đến 14/4/2026, thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn hoặc thỏa thuận.

Hiện bà Hà chưa nắm giữ cổ phiếu nào của Hà Đô. Nếu giao dịch hoàn tất, bà dự kiến sẽ sở hữu 5 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 1,35% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Trong phiên giao dịch 11/3, cổ phiếu HDG được giao dịch quanh mức 27.800 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, số tiền bà Hà cần chi để hoàn tất thương vụ ước khoảng 139 tỷ đồng.

Được biết, bà Nguyễn Thị Thu Hà là vợ của ông Nguyễn Trọng Thông – nhà sáng lập Tập đoàn Hà Đô. Hiện ông Thông đang là cổ đông lớn nhất tại doanh nghiệp này với khoảng 117,7 triệu cổ phiếu HDG, tương đương gần 32% vốn điều lệ.

Sau khi thông tin về giao dịch của người liên quan được công bố, cổ phiếu HDG đã tăng kịch trần trong phiên sáng 11/3. Khối lượng giao dịch đạt gần 2 triệu đơn vị, tương ứng giá trị khoảng 54 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 Hà Đô ghi nhận doanh thu thuần 2.786 tỷ đồng, tăng 2,5% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 944 tỷ đồng, tăng 111%. Kết quả này chủ yếu đến từ việc chi phí vốn giảm, doanh thu tài chính tăng cùng với việc doanh nghiệp tiết giảm chi phí tài chính.

Tính đến cuối năm 2025, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Hà Đô đạt 2.653 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn ghi nhận 288 tỷ đồng vốn khác thuộc chủ sở hữu và 374 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Hà Đô sắp tạm ứng cổ tức 5% bằng tiền, gia đình ông Nguyễn Trọng Thông nhận về bao nhiêu?

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

