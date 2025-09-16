Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự án 9.400m2 ở TPHCM: Hà Đô, MIK Group, Khải Hoàn Land... 'bỏ chạy' khi bị 'hét giá', đại gia Malaysia chi 850 tỷ đồng mua

16-09-2025 - 00:06 AM | Doanh nghiệp

Dự kiến, quy mô xây dựng là tòa nhà cao tầng với chiều cao tối đa 40 tầng trên và 3 tầng hầm, có 1.241 căn hộ.

Dự án 9.400m2 ở TPHCM: Hà Đô, MIK Group, Khải Hoàn Land... 'bỏ chạy' khi bị 'hét giá', đại gia Malaysia chi 850 tỷ đồng mua- Ảnh 1.

Doanh nghiệp bất động sản SkyWorld của Malaysia vừa có thông báo chuẩn bị chi 850 tỷ đồng để sở hữu dự án Khu phức hợp căn hộ thương mại Sài Gòn - Thuận An (Sai Gon - Thuan An Central) tại TPHCM.

Theo ﻿SkyWorld, thông qua công ty con SkyWorld Việt Nam, doanh nghiệp đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) với Công ty TNHH MTV Vina An Thuận Phát và người đại diện Lê Văn Phong về hợp tác này. Dự kiến, doanh nghiệp Malaysia sẽ mua lại toàn bộ vốn điều lệ của doanh nghiệp Việt Nam và các lợi ích đi kèm.

Công ty TNHH MTV Vina An Thuận Phát có tên cũ là Công ty TNHH MTV Hàm Rồng.

Dự án 9.400m2 ở TPHCM: Hà Đô, MIK Group, Khải Hoàn Land... 'bỏ chạy' khi bị 'hét giá', đại gia Malaysia chi 850 tỷ đồng mua- Ảnh 2.

Dự án này có diện tích 9.443,5 m2 tại phường Lái Thiêu (trước thuộc tỉnh Bình Dương), nay là TPHCM. ﻿Dự kiến, quy mô xây dựng là tòa nhà cao tầng với chiều cao tối đa 40 tầng trên và 3 tầng hầm, có 1.241 căn hộ.

Theo SkyWorld, dự này bám sát kế hoạch phát triển của mình và có lợi thế về việc có thể sẽ sớm khởi động khi kế hoạch tỷ lệ 1:500 đã được phê duyệt.

Từ tháng 6/2025, theo thông tin của báo Đầu tư, dự án này từng được đưa ra giá bán 900 tỷ đồng. Khá nhiều doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Hà Đô, Phú Đông Group, MIK Group, Khải Hoàn Land… quan tâm tìm hiểu Dự án Sai Gon - Thuan An Central, nhưng sau khi nghe mức giá, thì đều... “bỏ chạy”, bởi các quỹ đất tương tự tại khu vực này chỉ có giá khoảng 300 tỷ đồng.

Với mức giá này, cộng với tiền sử dụng đất, chi phí xây dựng và các chi phí khác, chủ đầu tư mới phải bán căn hộ với giá 85 triệu đồng/m2, thì mới có lợi nhuận. Trong khi đó, giá nhà tại khu vực này đang giao dịch ở quanh mức 45 triệu đồng/m2.

Trước dự án này, một thương vụ nổi bật của SkyWorld ﻿ở Việt Nam là mua 100% cổ phần, tức 1,7 triệu cổ phiếu của CTCP Sản xuất Thương mại và Kinh doanh Bất động sản Thuận Thành với giá 350 tỷ đồng, vào tháng 9/2023. Khi đó, Thuận Thành là pháp nhân sử dụng duy nhất và hợp pháp của 1 lô đất có diện tích 2.060m2 tại TPHCM, lúc đó đang thế chấp tại LienvietPostBank – TPHCM.

SkyWorld - "Ông lớn" BĐS Malaysia lần đầu tiên thâu tóm DA tại Việt Nam, dự kiến xây chung cư bán giá 50 - 70 triệu đồng/m2

Trí Đức

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Aeon Mall Hạ Long 5.200 tỷ đồng tăng tốc: 500 – 600 kỹ sư, công nhân làm liên tục 3 ca/ngày cả cuối tuần, chủ đầu tư dự kiến khai trương vào cuối năm 2026

Aeon Mall Hạ Long 5.200 tỷ đồng tăng tốc: 500 – 600 kỹ sư, công nhân làm liên tục 3 ca/ngày cả cuối tuần, chủ đầu tư dự kiến khai trương vào cuối năm 2026 Nổi bật

"Đại gia" Thái giữ 6,53 tỷ USD tài sản tại Việt Nam, chỉ ra một ngành triển vọng "tăng trưởng rất cao"

"Đại gia" Thái giữ 6,53 tỷ USD tài sản tại Việt Nam, chỉ ra một ngành triển vọng "tăng trưởng rất cao" Nổi bật

‘Mỏ vàng’ 65 tỷ USD mở ra cơ hội chỉ có một lần trong một thế hệ: Viettel, FPT, VNPT chạy đua giành miếng bánh

‘Mỏ vàng’ 65 tỷ USD mở ra cơ hội chỉ có một lần trong một thế hệ: Viettel, FPT, VNPT chạy đua giành miếng bánh

00:03 , 16/09/2025
Từ mái vòm thép lớn nhất hành tinh, sân vận động World Cup đến bảo tàng 700 triệu USD, Chủ tịch Đại Dũng nói: Muốn thay đổi thế giới, hãy thay đổi từ bên trong bạn

Từ mái vòm thép lớn nhất hành tinh, sân vận động World Cup đến bảo tàng 700 triệu USD, Chủ tịch Đại Dũng nói: Muốn thay đổi thế giới, hãy thay đổi từ bên trong bạn

00:02 , 16/09/2025
Cùng kế hoạch tăng vốn lên hơn 50.000 tỷ đồng, đại gia lọc dầu Bình Sơn muốn đổi tên thành 'Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam'

Cùng kế hoạch tăng vốn lên hơn 50.000 tỷ đồng, đại gia lọc dầu Bình Sơn muốn đổi tên thành 'Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam'

00:01 , 16/09/2025
“E-Green Living và khát vọng nâng tầm giá trị tre Việt Nam”

“E-Green Living và khát vọng nâng tầm giá trị tre Việt Nam”

19:30 , 15/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên