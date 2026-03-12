Doanh nghiệp trả lương từ 5 triệu đồng trở lên có bắt buộc chuyển khoản? Thuế TP Hà Nội trả lời

Tại chương trình "Thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2025", cơ quan thuế đã giải đáp nhiều thắc mắc của người nộp thuế liên quan đến chi trả tiền lương và đăng ký người phụ thuộc khi quyết toán thuế.

Cụ thể tại sự kiện, một người nộp thuế đặt câu hỏi: Chi trả lương cho người lao động, cán bộ công nhân viên từ 5 triệu đồng trở lên có buộc phải chuyển khoản mới được tính là chi phí hợp lý không?

Trả lời câu hỏi này, Thuế thành phố Hà Nội cho biết: "Căn cứ Điều 9 Luật Thuế TNDN số 67/2025/QH15; Điều 9, Điều 10 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ thì trường hợp đơn vị có các khoản chi phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả chi trả tiền lương tiền công cho người lao động) từ 5 triệu đồng trở lên thì phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN theo quy định."

Cơ quan thuế cũng cho biết, hồ sơ cụ thể đề nghị doanh nghiệp liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn và giải quyết.

Cũng tại chương trình này, một người nộp thuế khác đã đặt câu hỏi liên quan đến việc đăng ký người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh.

Trả lời nội dung này, Thuế thành phố Hà Nội cho biết: Để được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì NNT thực hiện đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc theo quy định hướng dẫn tại Quyết định 21/QĐ-BTC ban hành ngày 03/02/2026.

Cơ quan thuế cho biết thêm, trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Riêng đối với người phụ thuộc khác, Thuế thành phố Hà Nội lưu ý: Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính thì thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.



