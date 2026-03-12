Chuyện gì đang xảy ra với Novaland?

Phiên giao dịch ngày 12/3, cổ phiếu NVL của Novaland đã tăng hết biên độ lên mức giá trần 11.850 đồng/cp (tăng 6,8%) và dư bán giá trần hơn 1,4 triệu cổ phiếu. Thanh khoản của cổ phiếu tăng cao với gần 19,6 triệu cổ phiếu được giao dịch.

Vốn hóa thị trường của doanh nghiệp đạt mức hơn 26.400 tỷ đồng.﻿

Biến động bất ngờ của cổ phiếu NVL diễn ra trong bối cảnh UBND tỉnh đã ban hành quyết định về việc thành lập Tổ soạn thảo Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương (Tổ soạn thảo).

Hiện nay, dự án Aqua City, dự án sống còn của Novaland﻿ có quy mô 1.000 hecta nằm ở TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Sau giai đoạn gặp khó khăn, dự án này đã được tháo gỡ vướng mắc pháp lý và tăng tốc với hàng ngàn công nhân thi công hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan và nhà ở tại các phân khu River Park 2, Ever Green 2 và Đảo Phượng Hoàng, đồng thời đưa vào vận hành nhiều tiện ích mới như: khu vui chơi NovaDreams Magic House, các thương hiệu F&B tại TTTM NovaMall, loạt tiện ích thể thao – giải trí tại Citigym Lifestyle Center…

Theo báo cáo tài chính chưa kiểm toán, năm 2025, tổng doanh thu thuần hợp nhất từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của Novaland đạt 6.965 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt 6.365 tỷ đồng, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như: NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Sunrise Riverside, Palm City...; doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ đạt 600 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất lũy kế 12 tháng ghi nhận 1.819 tỷ đồng, chuyển từ lỗ ở kỳ trước sang lãi ở kỳ này.﻿