Đại gia vàng ở Hà Nội bất ngờ lấn sân sang bất động sản sau hơn 30 năm bán kim hoàn

Theo Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngày 10/03/2026, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.



Doanh nghiệp cũng cập nhật và mở rộng một số lĩnh vực hoạt động khác như kiểm tra và phân tích kỹ thuật (dịch vụ thử nghiệm xác định hàm lượng vàng), đại lý môi giới, đấu giá hàng hóa, bán lẻ vàng bạc, đá quý và đồ trang sức, cũng như bán lẻ nước rửa trang sức.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được ông Vũ Minh Châu (sinh năm 1953) thành lập vào năm 1995 tại phố Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Ông Châu làm đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch và Tổng Giám đốc khi doanh nghiệp thành lập, với vốn ban đầu 100 tỷ đồng; trong đó ông Châu góp 90.17%, ông Vũ Phương Nam 9.83%.



Tính tới tháng 1 năm nay, Doanh nghiệp do bà Phạm Lan Anh (sinh năm 1976) làm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật, đăng ký 158 lao động. Vốn điều lệ 400 tỷ đồng, trong đó ông Châu nắm 97.542% và ông Nam nắm 2.458%.



Theo giới thiệu trên website, sau hơn 34 năm phát triển, Bảo Tín Minh Châu đã có 3 cơ sở kinh doanh tại Hà Nội và trên 200 đại lý, trên toàn quốc với 2 dòng sản phẩm chính là vàng rồng Thăng Long và vàng trang sức.﻿

Tại Hà Nội, hiện có 5 thương hiệu vàng bạc cùng mang họ “Bảo Tín” gồm: Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Thanh Vân, Bảo Tín Hồng Quân và Bảo Tín Hoàng Long.



Điều đặc biệt là cả 5 thương hiệu đều thuộc sở hữu của 5 anh chị, em ruột trong một gia đình, những người kế nghiệp nghề kim hoàn từ người mẹ (doanh nhân Lương Thị Điểm) gây dựng.﻿

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, vào tháng 9/2025, Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) ban hành quyết định xử phạt về hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Doanh nghiệp bị phạt do có hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác. Hành vi này vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh.

Bên cạnh việc nộp phạt hành chính, Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết doanh nghiệp này buộc phải cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm trên trang web chính thức.