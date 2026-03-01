Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sau 1 tuần ông Tô Dũng làm Chủ tịch, giá cổ phiếu Viwaseen tăng gấp đôi

13-03-2026 - 00:21 AM | Doanh nghiệp

Ngày 5/3/2026, VIWASEEN tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm tái cấu trúc bộ máy lãnh đạo sau khi Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) hoàn tất thoái toàn bộ vốn. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu mới Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 5 thành viên, trong đó ông Tô Dũng được tín nhiệm giữ chức danh Chủ tịch.

Sau 1 tuần ông Tô Dũng làm Chủ tịch, giá cổ phiếu Viwaseen tăng gấp đôi- Ảnh 1.

Ông Tô Dũng – Chủ tịch HĐQT VIWASEEN phát biểu tại Đại hội. Ảnh: VIWASEEN

Phiên giao dịch ngày 12/3, cổ phiếu VIW của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN) tiếp tục tăng trần lên mức giá 31.000 đồng/cp, với 28.900 cổ phiếu được giao dịch.

Cổ phiếu VIW bắt đầu tăng mạnh từ ngày 5/3, sau 6 phiên cổ phiếu này đã tăng 118%.﻿

Hiện nay, vốn hóa doanh nghiệp ở mức gần 1.800 tỷ đồng.﻿

Sau 1 tuần ông Tô Dũng làm Chủ tịch, giá cổ phiếu Viwaseen tăng gấp đôi- Ảnh 2.

﻿VIWASEEN có vốn điều lệ hơn 580 tỷ đồng, là công ty trong hệ sinh thái Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam Vinaconex (mã chứng khoán VCG).

Sau 1 tuần ông Tô Dũng làm Chủ tịch, giá cổ phiếu Viwaseen tăng gấp đôi- Ảnh 3.

HĐQT VIWASEEN nhiệm kỳ 2026 – 2031 ra mắt Đại hội Ảnh: VIWASEEN

Cùng thời điểm, Ban Kiểm soát cũng được kiện toàn với 3 thành viên do ông Vũ Văn Mạnh làm Trưởng ban, đánh dấu bước chuyển giao chính thức sang mô hình doanh nghiệp hoàn toàn không còn vốn nhà nước chi phối.

Định hướng trong giai đoạn vận hành mới, tân Chủ tịch Tô Dũng đặt lộ trình thay đổi phương thức quản trị truyền thống và áp dụng các công nghệ lõi nhằm tối ưu hóa hiệu suất hoạt động.

Doanh nghiệp dự kiến tập trung nguồn lực vào quá trình chuyển đổi số thông qua trí tuệ nhân tạo (AI) để chuẩn hóa quy trình, tăng tính minh bạch trong số liệu tài chính và cải thiện năng lực dự báo, qua đó từng bước khôi phục vị thế trong mảng xây lắp hạ tầng nước và môi trường.

Sau 1 tuần ông Tô Dũng làm Chủ tịch, giá cổ phiếu Viwaseen tăng gấp đôi- Ảnh 4.

Sự kiện chuyển giao thượng tầng của VIWASEEN diễn ra trong bối cảnh bức tranh tài chính của doanh nghiệp ghi nhận sự phục hồi rõ nét. Kết thúc năm tài chính 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 975,4 tỷ đồng, tăng 10,6% so với năm 2024. Khấu trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 21,3 tỷ đồng, cao gấp gần 5 lần mức 4,3 tỷ đồng của năm trước.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của công ty đạt 1.969 tỷ đồng; dư nợ phải trả tiếp tục xu hướng giảm về mức 1.232 tỷ đồng, giúp vốn chủ sở hữu được bồi đắp lên 737 tỷ đồng. Chỉ số lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) theo đó cũng cải thiện từ 75 đồng lên 368 đồng.

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

