Điều hành những đế chế nghìn tỷ, dàn doanh nhân trẻ mang tham vọng gì khi ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh?

Theo thống kê, có 5 trong số 149 doanh nhân ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thuộc thế hệ F2.

Độ tuổi của nhóm này trải dài từ 28 đến 50, hiện đang giữ chức Tổng hoặc Phó tổng giám đốc tại những doanh nghiệp do cha mẹ họ là thế hệ F1 sáng lập.

Trong số đó, bà Lê Nữ Thùy Dương, 50 tuổi, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và kinh Doanh Golf Long Thành, là trường hợp duy nhất có nguyện vọng tham gia cùng lúc Quốc hội và HĐND tỉnh Đồng Nai.

Là con gái của ông Lê Văn Kiểm và bà Trần Cẩm Nhung tại KN Holdings, bà Dương đã cùng gia đình mở rộng quy mô từ may mặc, xây dựng sang bất động sản, năng lượng tái tạo và logistics.

Cùng thế hệ với bà Dương là ông Nguyễn Duy Chính, Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành.

Sau thời gian du học tại Anh, ông trở về điều hành mạng lưới 4 tổng công ty và 45 đơn vị thành viên của gia đình. Tái ứng cử HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ này, ông Chính mong muốn tiếp tục đóng góp các sáng kiến cải thiện môi trường đầu tư, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh tại thủ đô.

Cũng tại Hà Nội, ông Đỗ Vinh Quang, 31 tuổi, Phó chủ tịch HĐQT T&T kiêm Chủ tịch Vietravel Airlines, mang đến một làn gió trẻ trung. Nắm giữ khối tài sản lớn tại ngân hàng SHB và là Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội, ông Quang cam kết hỗ trợ hợp tác xã, hộ kinh doanh chuẩn hóa sản xuất, phát triển cụm công nghiệp xanh và vận động xã hội hóa để cải thiện cơ sở vật chất thể thao cho thanh thiếu niên.

Ở độ tuổi trẻ hơn, Nguyễn Anh Tú, 28 tuổi, con trai Chủ tịch TC Group, hiện là Phó chủ tịch HĐQT liên doanh Ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam và Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thành Công. Dù nhận trọng trách từ khi chưa đầy 24 tuổi, ông đã góp phần giúp mảng ôtô của tập đoàn duy trì vị thế top 3 thị trường.

Ông Nguyễn Viết Vương, 32 tuổi, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, ứng cử tại Quảng Trị. Với chuyên môn quản trị kinh doanh, ông đại diện cho thế hệ lãnh đạo trẻ trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông đường bộ, mang theo khát vọng đổi mới và đóng góp cho địa phương.

﻿Đưa hơi thở nền kinh tế số vào nghị trường

Bước sang một kỷ nguyên mới, những đại diện F2 này không chỉ kế thừa di sản kinh doanh mà còn mang theo sứ mệnh đưa nền kinh tế số vào nghị trường, hiện thực hóa tầm nhìn về một "kỷ nguyên 4.0".

Tại KN Holdings và Golf Long Thành, bà Lê Nữ Thùy Dương có lợi thế để tham mưu các chính sách số hóa hạ tầng logistics và năng lượng.

Từ kinh nghiệm điều hành thực tế, bà có thể thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn trong quy hoạch đô thị quanh cụm cảng hàng không quốc tế Long Thành, đồng thời tham gia xây dựng hành lang pháp lý cho thị trường tín chỉ carbon, giúp các địa phương hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế xanh toàn cầu.

Trong khi đó, với nền tảng từ Tân Á Đại Thành, ông Nguyễn Duy Chính mang đến nghị trường tư duy chuyển đổi số lõi trong sản xuất công nghiệp. Những ứng dụng về Internet vạn vật (IoT) trong thiết bị thông minh và quản lý nguồn nước sẽ là cơ sở thực tiễn để ông đề xuất các chính sách phát triển đô thị thông minh, thúc đẩy kinh tế số và hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân ứng dụng công nghệ cao tại thủ đô Hà Nội.

Đại diện cho mảng tài chính và dịch vụ, ông Đỗ Vinh Quang sở hữu góc nhìn đa chiều về sức mạnh của công nghệ. Nắm giữ vai trò tại hệ sinh thái ngân hàng SHB và Vietravel Airlines, ông hoàn toàn có thể đóng góp những sáng kiến lập pháp về công nghệ tài chính (Fintech) hay hợp đồng thông minh (Smart Contract).

Hơn thế nữa, ông có thể kiến nghị các giải pháp ứng dụng công nghệ chuỗi để truy xuất nguồn gốc nông sản, giúp các hợp tác xã chuẩn hóa quy trình và tự tin đưa sản phẩm lên các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới một cách minh bạch nhất.

Ở mảng công nghiệp nặng và hạ tầng, ông Nguyễn Anh Tú và ông Nguyễn Viết Vương sẽ mang đến những giải pháp số hóa mang tính đột phá và thực dụng. Lãnh đạo mảng ôtô tại Thành Công, ông Tú thấu hiểu sâu sắc xu hướng chuyển dịch sang xe điện và công nghệ di chuyển thông minh.

Tiếng nói của ông sẽ vô cùng thiết thực trong việc xây dựng tiêu chuẩn pháp lý cho hạ tầng trạm sạc, hệ thống xe tự lái và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dây chuyền sản xuất tự động hóa. Về phần mình, ông Nguyễn Viết Vương từ Tập đoàn Sơn Hải có thể kiến nghị mạnh mẽ việc áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) và công nghệ giám sát số vào các dự án giao thông trọng điểm.

Điều này không chỉ giúp minh bạch hóa quá trình đầu tư công mà còn tối ưu hóa chi phí, rút ngắn thời gian thi công thông qua hệ thống quản lý dữ liệu đám mây. Sự hiện diện của họ hứa hẹn sẽ thu hẹp khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn tốc độ cao của thời đại số.