Highlands Coffee áp sát cột mốc 1.000 cửa hàng, lãi gần 1.100 tỷ đồng trong năm 2025

13-03-2026 - 00:20 AM | Doanh nghiệp

Highlands Coffee do doanh nhân David Thái (Thái Phi Điệp) sáng lập và bắt đầu hoạt động vào năm 1999, được Jollibee mua lại vào năm 2012. Hiện tại, Jollibee của Philippines nắm giữ 60% cổ phần ở Highlands Coffee.

Jollibee của Philippines, ông chủ của chuỗi Highlands Coffee với 60% cổ phần, vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025. Trong đó, Highlands Coffee được khẳng định là chuỗi cà phê lớn nhất Việt Nam với 985 cửa hàng (tính đến 31/12/2025) và phục vụ hơn 100 triệu lượt khách mỗi năm.

﻿Lợi nhuận EBITDA trong năm 2025 của Highlands Coffee đạt khoảng 2,48 tỷ peso, tương đương hơn 1.097 tỷ đồng.

﻿Năm 2023 là năm đầu tiên Jollibee công bố số liệu của riêng Highlands Coffee trong báo cáo. Từ đó, lợi nhuận EBITDA của Highlands Coffee đã tăng 5,7% trong năm 2025 và 4,5% trong năm 2024.

Trong năm 2025, Highlands Coffee mở thêm 134 cửa hàng, nâng tổng số lên 985. Trong đó, 38 cửa hàng ở Philippines, còn lại ở Việt Nam. Theo mô hình, 851 thuộc chuỗi của Jollibee, còn lại 96 là nhượng quyền.﻿

Tuy nhiên, kết quả của Highlands Coffee chỉ chiếm một phần nhỏ so với EBITDA toàn cầu của Jollibee (gồm nhiều thương hiệu như gà rán Jollibee, Tim Ho Wan, Milksha...) là 41,9 tỷ peso (tương đương 18.519 tỷ đồng).

Highlands Coffee do doanh nhân David Thái (Thái Phi Điệp) sáng lập và bắt đầu hoạt động vào năm 1999 như một thương hiệu cà phê đóng gói với sản phẩm là cà phê rang xay chất lượng cao. Sau khi sản phẩm cà phê rang xay được đón nhận tích cực, Highlands Coffee mở cửa hàng cà phê đầu tiên tại TPHCM năm 2002.

Ngoài ra, theo báo cáo của Jollibee, đại gia Philippines này đang nắm giữ 60% cổ phần tại CTCP SF Vũng Tàu (SF Vung Tau JSC), chính là doanh nghiệp đang nắm giữ 100% cổ phần tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên (Highlands Coffee Service) - đơn vị vận hành chuỗi Highlands Coffee.

Đầu tháng 3, Jollibee cho biết đang ﻿lên kế hoạch đưa chuỗi cà phê Highlands Coffee lên sàn chứng khoán và thực hiện IPO ở Việt Nam.

Jollibee dự kiến hoàn tất việc niêm yết Highlands Coffee tại Việt Nam vào quý I/2027.

Trí Đức

