Ông Trương Gia Bình, Nguyễn Bá Dương, Trần Đình Long và Trịnh Tiến Dũng đã thảo luận lập Liên minh nội địa làm đường sắt

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP FPT, ban lãnh đạo nhận được một câu hỏi về công nghệ mới của Tập đoàn liên quan đến đường sắt.

Góc nhìn về an ninh và chủ quyền công nghệ

Trả lời câu hỏi, ông Phạm Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc FPT cho biết, Việt Nam đang có kế hoạch triển khai ít nhất 37 dự án liên quan đến đường sắt nội đô và đường sắt tốc độ cao. Đây không đơn thuần là một cuộc chơi về công nghệ hay hạ tầng, mà còn là vấn đề chủ quyền và an ninh quốc gia.

Nhìn vào những kịch bản trong phim Hollywood: khi muốn gây hỗn loạn một quốc gia, hệ thống giao thông công cộng luôn là mục tiêu tấn công đầu tiên.

Vì vậy, sự tham gia của FPT không chỉ nhằm khai thác một mảng kinh doanh tiềm năng, mà còn mang trọng trách đảm bảo an toàn và an ninh mạng tuyệt đối cho hệ thống xương sống của đất nước.

Hình thành Liên minh doanh nghiệp nội địa

Ông Trương Gia Bình cho biết đã thảo luận với những người đứng đầu các tập đoàn lớn như ông Nguyễn Bá Dương (cựu Chủ tịch Coteccons), ông Trần Đình Long (Chủ tịch HĐQT Hòa Phát), ông Trịnh Tiến Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Đại Dũng) và có chung một ước mơ:

"Khi Việt Nam triển khai dự án, mỗi bên sẽ đảm nhận một thế mạnh riêng. FPT sẽ nhận phần 'hệ thống não bộ' – phần mềm và điều khiển."

Chiến lược "Co-opetition" và lợi thế cạnh tranh với Trung Quốc

Lãnh đạo FPT nói: "Việt Nam là thị trường bắt đầu, nhưng mục tiêu cuối cùng phải là thế giới. Hiện nay, công nghệ đường sắt hiện đại vẫn là "mảnh đất màu mỡ" vì chỉ một số ít quốc gia làm chủ được công nghệ này, trong khi nhu cầu tại các nước đang phát triển là cực kỳ lớn. Đây chính là cơ hội vàng để FPT tiến ra thị trường quốc tế."

Đối với vấn đề cạnh tranh với các đối thủ lớn, đặc biệt là Trung Quốc, chiến lược được đưa ra là "Co-opetition".

Thay vì đối đầu trực diện, các doanh nghiệp có thể kế thừa và phát triển dựa trên những công nghệ nền tảng đã được thế giới công nhận.

Sự khác biệt sẽ nằm ở việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất hiện nay như AI (Trí tuệ nhân tạo) và Digital Twin (Bản sao số). Những công nghệ này cho phép tối ưu hóa vận tốc chạy tàu, nâng cao hiệu suất vận hành và bảo trì — vốn là những thế mạnh lõi của ngành công nghệ phần mềm.

Hơn nữa, dung lượng thị trường đường sắt toàn cầu là đủ lớn để FPT khai thác mà không nhất thiết phải va chạm trực tiếp với đối thủ.

Sau khi khẳng định năng lực tại các dự án trong nước, liên minh này sẽ cùng nhau đi ra quốc tế.