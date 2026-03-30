"Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng được bổ nhiệm vị trí Trưởng ban Tinh thần và Văn hóa FPT

Ban lãnh đạo Tập đoàn FPT vừa quyết định đổi tên Ban Văn hóa và Đoàn thể FPT (FUN) thành Ban Tinh thần và Văn hóa FPT (FST- viết tắt từ FPT SpiriT), đồng thời bổ nhiệm ông Đinh Tiến Dũng - Giám đốc sáng tạo FPT Software - đảm nhiệm vị trí Trưởng ban Tinh thần và Văn hóa FPT. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/4.



Chia sẻ về quyết định bổ nhiệm, Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa cho biết ông Dũng là người đã luân chuyển qua các đơn vị quan trọng, có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất và lớn nhất của FPT. “Ban Tinh thần và Văn hóa FPT là một đơn vị chiến lược, đồng hành Tập đoàn giống như các khối Tài chính, Công nghệ, Nhân sự, Truyền thông. Câu chuyện các ban của FPT phải mạnh lên là điều chúng ta chắc chắn phải làm", ông Khoa nhấn mạnh.

Gia nhập FPT từ năm 2005, khởi đầu từ cán bộ phụ trách phát triển Đảng thuộc Tổng hội FPT, ông Đinh Tiến Dũng chuyển sang làm cán bộ Phòng thương hiệu thuộc Ban Truyền thông FPT, trước khi được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Công tác sinh viên Đại học FPT.

Năm 2009, ông trở lại FPT đảm nhận vị trí Trưởng phòng Văn phòng Đoàn thể thuộc Ban Truyền thông và Cộng đồng và được bổ nhiệm làm Phó ban Văn hóa và Đoàn thể FPT trước khi được bổ nhiệm Trưởng ban giai đoạn 2013-2014.

Sau đó, ông lần lượt đảm nhiệm vai trò Giám đốc sáng tạo Truyền hình FPT (thuộc FPT Telecom) và Giám đốc Sáng tạo Phần mềm FPT.

Ông Đinh Tiến Dũng được khán giả truyền hình trong nước biết đến nhiều khi thủ vai “Giáo sư Cù Trọng Xoay”, một nhân vật trong chuyên mục "Hỏi xoáy, đáp xoay" của chương trình Thư giãn cuối tuần của kênh VTV3, Đài truyền hình Việt Nam.﻿

Ngoài ra, “Giáo sư Xoay” còn tham gia soạn kịch bản của chương trình Thư giãn cuối tuần, Gặp nhau cuối năm của Đài truyền hình Việt Nam, MC chương trình "Ai là triệu phú",...﻿