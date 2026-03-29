Thành viên SCIC chỉ mua vào 12,5% lượng cổ phiếu FPT đã đăng ký

Mới đây, Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) vừa có văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu tại Công ty Cổ phần FPT (MCK: FPT, sàn HoSE).

Theo đó, kết thúc khoảng thời gian từ ngày 25/2/2026 đến ngày 26/3/2026, SIC chỉ mua vào thành công 250.000 cổ phiếu FPT trong tổng số 2 triệu cổ phiếu đã đăng ký, tương ứng 12,5%. Lý do không hoàn tất giao dịch là vì biến động thị trường.

Sau giao dịch nêu trên, SIC đã tăng tỷ lệ sở hữu vốn tại FPT từ 0% lên 0,015% và chính thức trở thành cổ đông của doanh nghiệp này.

Trước đó, SIC cũng đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu FPT trong giai đoạn từ ngày 10/12/2025 đến ngày 8/1/2026 nhưng không thành công với lý do biến động thị trường.

Được biết, SIC là thành viên thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Tính đến cuối năm 2025, SCIC đang nắm giữ 96,5 triệu cổ phiếu, tương đương 5,67% vốn FPT.

Bên cạnh đó, bà Trần Thị Hồng Lĩnh - Thành viên HĐQT FPT là người đại diện phần vốn do SCIC sở hữu tại FPT. Bên cạnh đó, bà Dương Thùy Dương - Thành viên Ban kiểm soát FPT là Chuyên viên Ban đầu tư 3 của SCIC.

Trong một diễn biến khác, mới đây FPT đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 16/4/2026 tới đây.

Tại đại hội, FPT sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu dự kiến đạt 58.580 tỷ đồng, tăng 15,8% so với kết quả đã thực hiện được trong năm 2025; lợi nhuận sau thuế ước đạt 11.629 tỷ đồng, tăng 15%.

Trong đó, khối công nghệ dự kiến mang về 52.650 tỷ đồng doanh thu và 7.350 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; doanh thu của khối giáo dục, đầu tư và khác đạt 5.930 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.279 tỷ đồng.

Ngoài kế hoạch kinh doanh, FPT còn trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, số lượng cổ phiếu phát hành căn cứ theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Đối tượng phát hành là cổ đông sở hữu cổ phiếu FPT, tỷ lệ thực hiện là 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc nguồn vốn chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính của công ty mẹ kỳ gần nhất được kiểm toán.

Thời gian dự kiến thực hiện sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt nhưng không muộn hơn quý III/2026.

Trong năm 2026, FPT dự kiến sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ tối đa 20%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng.

Bên cạnh đó, FPT cũng trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) có thành tích đóng góp trong giai đoạn 2026-2028, số lượng phát hành không quá 0,5% tổng số cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành.

Đối tượng phát hành gồm cán bộ nòng cốt từ Level 3 trở lên, có thành tích đóng góp quan trọng cho sự phát triển của công ty.

Mục đích phát hành nhằm hài hòa lợi ích dài hạn của cổ đông với lợi ích của cán bộ nhân viên bằng việc gắn một phần thu nhập của cán bộ nhân viên theo hình thức mua cổ phần.

Cổ phiếu ESOP sẽ được phát hành làm 3 đợt vào các năm 2027, 2028 và 2029. Thời điểm phát hành là sau khi có báo cáo kiểm toán năm liền trước.



