Lý do nhiều doanh nghiệp 'bẻ lái'

Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom - mã chứng khoán: FOX) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2026. Năm 2026, FOX đặt mục tiêu doanh thu 22.000 tỷ đồng, tăng gần 13% so với năm 2025. Lãi trước thuế kỳ vọng đạt 5.100 tỷ đồng, tăng khoảng 17%. Ngân sách đầu tư năm 2026 dự kiến 5.100 tỷ đồng, tập trung cho cả nâng cấp hạ tầng và các dự án trọng điểm.

FPT Telecom xin ý kiến cổ đông bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản.

Một nội dung đáng chú ý tại tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, với 2 mục đích chính. Đầu tiên là cho thuê cơ sở hạ tầng viễn thông. Hiện nay, FPT Telecom đang cho thuê các cơ sở hạ tầng như cống, bể ngầm... Theo Luật Kinh doanh Bất động sản 2023, hoạt động cho thuê công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động này được xem là kinh doanh bất động sản.

Thứ hai là nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, theo FPT Telecom, để thiết lập hạ tầng viễn thông (MetroPop, PoP, trụ sở làm việc...), công ty cần nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Một số địa phương đã từ chối làm thủ tục này vì công ty chưa đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản trong giấy phép.

“Việc bổ sung nhằm phù hợp với thực tế hoạt động và tháo gỡ các rào cản pháp lý trong triển khai hạ tầng”, tờ trình của FPT Telecom nêu.

Công ty CP Đầu tư Big Group Holdings (mã chứng khoán: BIG) vừa ra nghị quyết thông qua việc góp vốn thành lập công ty con Công ty CP Big FnB hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ phục vụ đồ uống. Trong khi đó, Big Group Holdings có ngành nghề chính là thương mại, xuất nhập khẩu nông sản.

Công ty CP Big FnB có vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng, trong đó 98% được góp bởi BIG. Vai trò đại diện pháp luật do ông Huỳnh Gia Huy đảm nhiệm.

Công ty CP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa muốn lấn sân qua mảng logistics.

Tương tự, Công ty CP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (mã chứng khoán: TIP) quyết định chấm dứt hợp tác với Công ty CP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (mã chứng khoán: PAP).

Theo TIP, dự án Khu công nghiệp Phước An chưa hoàn thiện về tiến độ, pháp lý cũng như điều kiện kinh doanh để có thể đưa vào khai thác thương mại. Hai bên dự kiến thanh lý hợp đồng vào ngày 26/4. TIP sẽ nhận lại toàn bộ số tiền thực góp hơn 1.033 tỷ đồng và toàn bộ chi phí sử dụng vốn phát sinh. Việc này đồng nghĩa nguồn thu tài chính trong thời gian tới sẽ giảm đáng kể.

Thay vào đó, công ty đang xây dựng chiến lược dựa trên các cú hích hạ tầng theo sân bay Long Thành, đường Vành đai 3, đường Vành đai 4 và các dự án cao tốc, quy hoạch các trung tâm logistics lớn tại Nhơn Trạch và dọc hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải.

Do đó, TIP dừng hợp tác với PAP để nghiên cứu về mảng logistics, tận dụng vị thế gần cảng Phước An và các tuyến cao tốc liên vùng nhằm có thể mang lại lợi ích cho cổ đông nhiều hơn.

Theo lãnh đạo Công ty CP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa, đầu tư vào các khu công nghiệp hiện nay phải tốn thời gian dài để giải phóng mặt bằng 3 - 5 năm mới có đất sạch. Còn với logistics, TIP có thể triển khai ngay trong 6 tháng là có nguồn thu. Tính toán sau khi trừ các rủi ro, dự kiến thu hồi vốn trong vòng 6 năm.

Damsan đề xuất bổ sung loạt ngành nghề liên quan điện và năng lượng tái tạo.

Trong khi đó, Công ty CP Damsan (mã chứng khoán: ADS) nổi tiếng với lĩnh vực dệt sợi nhưng đang đề xuất bổ sung loạt ngành nghề liên quan điện và năng lượng tái tạo. Theo đó, Damsan đặt mục tiêu sản xuất và gia công 320 MW sản phẩm năng lượng trong năm 2026, gồm 250 MW phục vụ xuất khẩu và 70 MW cho thị trường nội địa, với doanh thu kỳ vọng khoảng 350 tỷ đồng.

ADS cũng trình phương án bổ sung ngành nghề liên quan đến sản xuất thiết bị năng lượng, truyền tải điện và dịch vụ kỹ thuật, nhằm tiếp nhận toàn bộ hoạt động của Nhà máy AD Green.

Ngoài ra, Damsan sẽ tập trung phát triển mảng bất động sản công nghiệp, với trọng tâm là cụm công nghiệp Ninh An. Công ty đặt mục tiêu hoàn thiện hạ tầng trong năm 2026 để thu hút nhà đầu tư từ quý 3. Ngoài cụm công nghiệp Ninh An, công ty tiếp tục mở rộng các cụm công nghiệp khác gồm Vũ Ninh và An Ninh, đồng thời đề xuất đầu tư mới cụm công nghiệp An Hiền quy mô 70 ha.