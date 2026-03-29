Tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn làm cụm nhà máy 8 tỷ USD tại Gia Lai

Ngày 28/03/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về việc nghiên cứu và tìm kiếm cơ hội đầu tư dự án Cụm Nhà máy điện gió Gia Lai. Thỏa thuận đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo của VinEnergo, đồng thời khẳng định cam kết mạnh mẽ của Tập đoàn Vingroup trong việc đồng hành cùng địa phương thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên thống nhất thiết lập mối quan hệ phối hợp và hỗ trợ chặt chẽ nhằm triển khai các hoạt động nghiên cứu, khảo sát thực tế, hướng đến việc đầu tư xây dựng Cụm Nhà máy điện gió Gia Lai với hai giai đoạn, có quy mô hàng đầu khu vực.

Giai đoạn 1 của dự án dự kiến được triển khai với tổng công suất khoảng 2.000 MW và sẽ được mở rộng quy mô lên tới khoảng 3.000 MW trong giai đoạn 2. Việc triển khai thành công dự án theo hai giai đoạn sẽ tạo ra một quần thể năng lượng sạch khổng lồ, bổ sung nguồn điện dồi dào và ổn định cho hệ thống điện quốc gia, đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng cao.

Tổng vốn đầu tư dự kiến cho toàn bộ dự án là khoảng 210.000 tỷ đồng (tương đương gần 8 tỷ USD), được kỳ vọng sẽ trở thànhđộng lực phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ cho tỉnh Gia Lai. Thông qua việc phát triển nguồn năng lượng sạch, dự án sẽ góp phần đáng kể vào việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong dài hạn.

Hiện VinEnergo đang triển khai đầu tư đồng loạt nhiều dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn tại các địa phương như: Nhà máy Điện gió Kỳ Anh (Hà Tĩnh, công suất thiết kế 400 MW); Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh (Hà Tĩnh, công suất thiết kế 498 MW); Nhà máy điện gió Hòn Trâu - Giai đoạn 1 (Gia Lai, công suất thiết kế 750 MW); Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận (Gia Lai, công suất thiết kế 143 MW), Nhà máy điện mặt trời Điện Biên 1 (Điện Biên, công suất thiết kế 300 MW); Nhà máy điện mặt trời nổi Bản Chát 1 (Lai Châu, công suất thiết kế 250 MW); Nhà máy điện mặt trời nổi Bản Chát 2 (Lai Châu, công suất thiết kế 300 MW).

Với định hướng mở rộng hoạt động ra toàn cầu, VinEnergo đã công bố mục tiêu phát triển 100 GW năng lượng tái tạo trong 3 năm tới tại các thị trường quốc tế cốt lõi như Bắc Mỹ, Bắc Âu, Địa Trung Hải, Đông Nam Á, đồng thời nghiên cứu các thị trường tiềm năng khác như Trung Á và châu Phi. VinEnergo hiện đã đạt thỏa thuận triển khai các danh mục dự án quốc tế đầu tiên tại Đan Mạch, Thụy Điển, Philippines với tổng công suất 10GW, khẳng định năng lực và uy tín của doanh nghiệp năng lượng tái tạo hàng đầu Việt Nam trên trường quốc tế.