Nông nghiệp Hòa Phát đặt kế hoạch giảm 37% lợi nhuận, trả cổ tức 30%

Ngày 27/03, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (mã CK: HPA) đã ban hành Quyết định thông qua các nội dung quan trọng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Theo đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh cho năm 2026 với doanh thu dự kiến đạt 7.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế kỳ vọng ở mức 1.005 tỷ đồng, giảm lần lượt 18% và 37% so với kết quả năm 2025.

Đi kèm với các chỉ tiêu tài chính này, Nông nghiệp Hoà Phát cũng dự kiến mức chi trả cổ tức cho năm 2026 là 30%.

Năm 2025, báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán ghi nhận lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt hơn 1.600 tỷ đồng. Trên cơ sở kết quả kinh doanh này, công ty đã thực hiện tạm chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với số tiền gần 947 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 35,464% trong quý II và quý III năm 2025.

HĐQT hiện đang trình phương án chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2025 với tỷ lệ 21% bằng tiền mặt, tương đương giá trị 598,5 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày được cổ đông thông qua.

Bên cạnh đó, các chính sách đãi ngộ và trích lập quỹ cũng được xác định rõ ràng, bao gồm mức trích quỹ khen thưởng phúc lợi tối đa 5% lợi nhuận sau thuế và quỹ khen thưởng ban điều hành tối đa 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch. Cuối cùng, thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm 2026 cũng được đề xuất ở mức tối đa 1% lợi nhuận sau thuế thực đạt của năm.