Tập đoàn Austdoor gây ấn tượng với gian hàng 600m2 tại Vietbuild 2026

Với tổng diện tích lên tới 600m², gian hàng của Austdoor không chỉ gây ấn tượng mạnh về quy mô mà còn thể hiện rõ tầm vóc và định hướng phát triển dài hạn của tập đoàn trong kỷ nguyên mới.

Đây được xem là một cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế tiên phong của ADG trong việc kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, bền vững và kết nối.

Gian hàng Tập đoàn Austdoor tại triển lãm Vietbuild 2026 mang chủ đề: "ADG- Kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp xanh - thông minh - kết nối". Gian hàng là nơi hội tụ đầy đủ ba trụ cột kinh doanh chiến lược của Tập đoàn Austdoor, bao gồm: Industry & Materials (Sản xuất vật liệu và Giải pháp công nghiệp xanh), Door & Home (Giải pháp cửa & Hoàn thiện nhà thông minh), Green Energy (Giải pháp năng lượng tái tạo & Thiết bị năng lượng).

Sự kết hợp của ba trụ cột này đã tạo nên một hệ sinh thái công nghiệp Green - Smart - Connected, được hiện thực hóa trực quan ngay tại không gian trưng bày.

Khách tham quan có cơ hội trải nghiệm các giải pháp toàn diện từ vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, hệ cửa thông minh đến các thiết bị năng lượng tái tạo tiên tiến trong một hành trình kết nối, hiện đại và đầy cảm hứng.

Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày sản phẩm, gian hàng Tập đoàn Austdoor còn là điểm đến sôi động với nhiều hoạt động tương tác, kết nối khách tham quan, khách mời, góp phần mang lại trải nghiệm đa chiều cho khách tham quan, đối tác và nhà đầu tư.

Gian hàng diện tích 600m2 của Tập đoàn Austdoor không chỉ là một dấu ấn về quy mô, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho chiến lược phát triển bền vững, hướng tới tương lai xanh và thông minh của Tập đoàn Austdoor.

Theo ghi nhận thực tế, mỗi ngày gian hàng Tập đoàn Austdoor tại triển lãm Vietbuild 2026 đón hàng ngàn khách tham quan trong nước và quốc tế tham quan.

Địa điểm: Hall 7 - Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội

Thời gian: 26/3 – 30/3.2026 (9:00 - 17:00)

Hotline: 19006828