Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tập đoàn Austdoor gây ấn tượng với gian hàng 600m2 tại Vietbuild 2026

Ánh Dương | 28-03-2026 - 20:00 PM | Doanh nghiệp

Tại Triển lãm Vietbuild 2026, Tập đoàn Austdoor đã gây ấn tượng nổi bật với gian hàng với diện tích 600m2, thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan, trải nghiệm và kết nối trong những ngày đầu diễn ra sự kiện.

Với tổng diện tích lên tới 600m², gian hàng của Austdoor không chỉ gây ấn tượng mạnh về quy mô mà còn thể hiện rõ tầm vóc và định hướng phát triển dài hạn của tập đoàn trong kỷ nguyên mới.

Đây được xem là một cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế tiên phong của ADG trong việc kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, bền vững và kết nối.

Gian hàng Tập đoàn Austdoor tại triển lãm Vietbuild 2026 mang chủ đề: "ADG- Kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp xanh - thông minh - kết nối". Gian hàng là nơi hội tụ đầy đủ ba trụ cột kinh doanh chiến lược của Tập đoàn Austdoor, bao gồm: Industry & Materials (Sản xuất vật liệu và Giải pháp công nghiệp xanh), Door & Home (Giải pháp cửa & Hoàn thiện nhà thông minh), Green Energy (Giải pháp năng lượng tái tạo & Thiết bị năng lượng).

Sự kết hợp của ba trụ cột này đã tạo nên một hệ sinh thái công nghiệp Green - Smart - Connected, được hiện thực hóa trực quan ngay tại không gian trưng bày.

Khách tham quan có cơ hội trải nghiệm các giải pháp toàn diện từ vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, hệ cửa thông minh đến các thiết bị năng lượng tái tạo tiên tiến trong một hành trình kết nối, hiện đại và đầy cảm hứng.

Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày sản phẩm, gian hàng Tập đoàn Austdoor còn là điểm đến sôi động với nhiều hoạt động tương tác, kết nối khách tham quan, khách mời, góp phần mang lại trải nghiệm đa chiều cho khách tham quan, đối tác và nhà đầu tư.

Gian hàng diện tích 600m2 của Tập đoàn Austdoor không chỉ là một dấu ấn về quy mô, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho chiến lược phát triển bền vững, hướng tới tương lai xanh và thông minh của Tập đoàn Austdoor.

Theo ghi nhận thực tế, mỗi ngày gian hàng Tập đoàn Austdoor tại triển lãm Vietbuild 2026 đón hàng ngàn khách tham quan trong nước và quốc tế tham quan.

Địa điểm: Hall 7 - Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội

Thời gian: 26/3 – 30/3.2026 (9:00 - 17:00)

Hotline: 19006828

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên