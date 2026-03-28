Doanh nghiệp dệt may 30 năm tuổi gây bất ngờ: Trồng tía tô bán 700 đồng/lá, vải không hạt 400.000 đồng/kg

Bà Ninh Thị Ty – Anh hùng Lao động, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hồ Gươm phát biểu tại Hội nghị - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Tại Hội nghị "Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp" hôm 27/3, bà Ninh Thị Ty – Anh hùng Lao động, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hồ Gươm nhấn mạnh cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ mạnh mẽ định hướng của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới.

Đặc biệt việc xác định tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là hướng đi đúng đắn. Doanh nghiệp nhận thức rõ đây không chỉ là cơ hội mà còn là yêu cầu bắt buộc để nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Chia sẻ về ngành dệt may, bà Ty cho biết, năm 2025 xuất khẩu được 46,2 tỷ USD và ngành đã xuất siêu được 21 tỷ USD. Theo tính toán của Tập đoàn Dệt may Việt Nam thì 1 hecta đất ngành dệt may đã trả cho địa phương từ 70 đến 100 tỷ đồng trong 1 năm qua lương, thuế và bảo hiểm xã hội.

"Có lẽ đây là một ngành đóng góp trên tỷ trọng đất là cao và đồng thời giải quyết được nhiều lao động cho địa phương", bà Ty nói.

Bà Ty cho biết, thời gian tới, ngành dệt may cần phải nỗ lực cố gắng để tăng tỷ trọng FOB (giao hàng lên tàu) và tiến tới là ODM (thiết kế và sản xuất sản phẩm theo yêu cầu). Để đạt được mục tiêu này, doanh nghiệp dệt may cho biết rất cần sự đồng hành ủng hộ của Nhà nước, đặc biệt là các trung tâm xúc tiến thương mại.

Hệ sinh thái của Hồ Gươm Group

Tại hội nghị, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Hồ Gươm tiết lộ doanh nghiệp này đã chuyển hướng sang nông nghiệp được 10 năm.

Năm 2016, công ty này bắt đầu đầu tư thêm lĩnh vực nông nghiệp và sản phẩm đầu tiên của là lá tía tô xanh xuất Nhật. Giá bán tại vườn là từ 500 đến 700 đồng/1 lá. Tuy nhiên, bà Ty cho biết, qua 10 năm dù đã kết hợp với một số nhà khoa học nhưng đến giờ vẫn chưa chủ động được giống và vẫn phải nhập khẩu giống từ Nhật.

Tiếp đến là vải không hạt. Công ty trồng từ năm 2018 và đã bán sản phẩm thương mại từ năm 2023. Bán tại vườn từ 300 đến 400 ngàn đồng/1 kg nhưng không đủ để cung cấp cho thị trường. Đầu năm 2026, bà Ty cho biết rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã hỏi và đặt hàng nhưng công ty chưa dám chốt số lượng vì còn phụ thuộc vào thời tiết.

Với những lý do trên, bà Ty cho biết doanh nghiệp cũng đang kết hợp với các nhà khoa học để nghiên cứu tự làm phân hữu cơ để phù hợp với từng loại đất, thổ nhưỡng và phù hợp với từng loại cây trồng, để làm sao có thể đưa năng suất và chất lượng như mong muốn.

Bà đề xuất Nhà nước có chính sách động viên, khuyến khích các nhà khoa học cũng như các doanh nghiệp nghiên cứu tạo ra các giống mới có giá trị, năng suất cao.

"Các cụ ngày xưa có câu là "nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống", nhưng mà qua quá trình làm nông nghiệp thì chúng tôi có thể nói là bây giờ phải ưu tiên là "nhất giống, nhì phân, tam nước, tứ cần". Chúng ta đã có điện, có khoa học công nghệ và các chủ trương chính sách cho nông nghiệp thì tôi nghĩ vẫn cần phải được ưu tiên hơn nữa.

Các chính sách của Chính phủ ngày càng sát thực tiễn. Tuy nhiên trong tổ chức thực hiện thì cần đảm bảo các cấp cơ sở hiểu đúng và xử lý nhanh, minh bạch cho doanh nghiệp. Chúng tôi kiến nghị tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, có ưu đãi thuế cho đầu tư công nghệ và nhân lực, tăng hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là doanh nghiệp trong nông nghiệp", bà Ty đề xuất.

Công ty CP Tập đoàn Hồ Gươm tiền thân là một xí nghiệp may quy mô nhỏ, thành lập ngày 15/8/1992 với hơn 120 máy may cũ và khoảng 200 lao động, làm việc theo hai ca. Năm 1995, bà Ninh Thị Ty được giao phụ trách đơn vị trong bối cảnh doanh nghiệp mới hoạt động được 3 năm nhưng gặp nhiều khó khăn, thua lỗ kéo dài, người lao động nhiều thời điểm không có lương. Sau quá trình tái cơ cấu và mở rộng hoạt động, đến nay doanh nghiệp đã phát triển thành một tập đoàn với khoảng 5.000 lao động, doanh thu đạt trên 1.000 tỷ đồng mỗi năm. Hoạt động của doanh nghiệp hiện tập trung vào một số lĩnh vực như may mặc xuất khẩu, bất động sản (trung tâm thương mại, nghỉ dưỡng), giáo dục (Trường Đại học Trưng Vương), nông nghiệp công nghệ cao (trồng và xuất khẩu lá tía tô, vải thiều không hạt) và gia công phần mềm xuất khẩu.



