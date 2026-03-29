OnPoint và Byte Media ký kết hợp tác chiến lược thúc đẩy tăng trưởng trên TikTok

Thỏa thuận được đưa ra trong bối cảnh social commerce tiếp tục tăng trưởng mạnh, đòi hỏi các thương hiệu phải đồng bộ nhiều hoạt động từ nội dung, vận hành đến media và công nghệ. Hai bên kỳ vọng việc kết hợp năng lực sẽ giúp tối ưu hiệu quả triển khai cho các doanh nghiệp, đặc biệt trong các chiến dịch thương mại quy mô lớn.

Theo nội dung hợp tác, OnPoint và Byte Media sẽ tập trung phát triển các giải pháp social commerce cho nhóm khách hàng doanh nghiệp (enterprise), bao gồm nâng cao dịch vụ livestream với sự hỗ trợ của công nghệ, mở rộng hệ sinh thái affiliate và creator, cũng như triển khai các giải pháp media theo mô hình truyền thông toàn phễu. Các định dạng nội dung video, từ long-form đến nội dung ứng dụng AI (AIGC), cũng nằm trong phạm vi hợp tác.

Ở phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB), hai bên hướng tới xây dựng mô hình triển khai có khả năng tự động hóa, kết hợp giữa chiến lược triển khai media và phát triển nội dung bằng AI, nhằm tối ưu chi phí và tăng tốc độ vận hành.

Bên cạnh thị trường trong nước, việc hợp tác cũng đặt mục tiêu mở rộng sang các thị trường quốc tế. Byte Media hiện tham gia triển khai tại nhiều thị trường TikTok Shop đang phát triển, trong đó có Bắc Mỹ, châu Âu và khu vực Mỹ Latinh (LATAM) - những khu vực được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng cho mô hình thương mại dựa trên nội dung và creator.

Trong khi đó, OnPoint cho biết sẽ tập trung mở rộng hoạt động tại thị trường Mỹ trong năm 2026, đồng thời tiếp tục nghiên cứu cơ hội tại các thị trường khác trong khu vực.

Hai bên cũng đặt mục tiêu xây dựng hệ thống vận hành có thể mở rộng xuyên biên giới, kết nối giữa thương hiệu, nhà sáng tạo nội dung và người tiêu dùng. Việc chuẩn hóa mô hình triển khai trên nhiều thị trường được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao hiệu quả và tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Đại diện hai doanh nghiệp cho biết hợp tác này hướng tới việc trở thành đối tác chiến lược trong lộ trình mở rộng quốc tế của TikTok Shop, đồng thời đóng góp vào sự phát triển chung của hệ sinh thái social commerce.

Về OnPoint

OnPoint là đối tác thương mại số toàn diện, cung cấp các giải pháp End-to-End Brand Commerce (E2E), kết nối toàn bộ hoạt động thương mại số trong một hệ sinh thái thống nhất. Các giải pháp OnPoint cung cấp bao gồm quản lý gian hàng, bán hàng đa kênh, xử lý đơn hàng, chăm sóc khách hàng, sáng tạo nội dung, quảng cáo, livestream, affiliate, video và phân tích dữ liệu. Doanh nghiệp hiện hợp tác với hơn 250 thương hiệu và vận hành hơn 400 gian hàng trực tuyến trên nhiều nền tảng thương mại điện tử. OnPoint cũng là đối tác chính thức của các nền tảng lớn như TikTok Shop, Shopee và Lazada, với năng lực triển khai trên nhiều ngành hàng.

Về Byte Media

Byte Media là Digital Performance Agency, cung cấp các giải pháp Digital Marketing trọn gói, giúp thương hiệu xây dựng hình ảnh, tiếp cận người tiêu dùng hiệu quả và thúc đẩy tăng trưởng doanh số. Các giải pháp của doanh nghiệp bao gồm chiến lược nội dung, media, vận hành chiến dịch và phát triển hệ sinh thái creator, hướng đến tối ưu hiệu suất marketing trên các nền tảng số. Byte Media hiện hoạt động tại Việt Nam và mở rộng tại một số thị trường quốc tế, với kinh nghiệm triển khai đa ngành hàng, đặc biệt trong lĩnh vực social commerce.