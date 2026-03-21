Gia Lai chọn 6 doanh nghiệp quy mô tỉ USD để xây dựng thương hiệu quốc tế

Chiều 20-3, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA) tổ chức họp mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai với các doanh nghiệp và nhà đầu tư tại TPHCM.

Tại sự kiện, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn kêu gọi các doanh nghiệp nhanh chóng đầu tư vào Gia Lai vì chỉ trong 1-2 năm tới, các cơ hội tốt nhất sẽ không còn.

Hiện tại, tỉnh đang tập trung đầu tư hạ tầng một cách bài bản, bao gồm việc quyết tâm hoàn thành các tuyến đường cao tốc vào năm 2028 và nâng cấp sân bay.

Quang cảnh buổi họp mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai với các doanh nghiệp và nhà đầu tư tại TPHCM ngày 20-3

Ngoài ra, địa phương cũng chú trọng kết nối giao thương với các tỉnh thuộc Nam Lào và Đông Bắc Campuchia để mở rộng vùng nguyên liệu và thị trường xuất khẩu.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thông tin thêm tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tổ chức ngày 28-3 tới, tỉnh dự kiến trao chứng nhận đầu tư khoảng 10 tỉ USD và ký biên bản ghi nhớ (MOU) lên đến 25 tỉ USD.

Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, tỉnh Gia Lai đã rà soát và đề xuất chọn 6 doanh nghiệp tiên phong với doanh số trên 1 tỉ USD để hỗ trợ xây dựng thương hiệu vươn tầm thế giới trong vòng 5 năm tới.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Gia Lai cam kết các thủ tục hành chính mạnh mẽ, theo phương châm "chính quyền làm cùng doanh nghiệp".

Đối với các dự án lớn, tỉnh sẽ thành lập tổ công tác do lãnh đạo trực tiếp điều hành để giải quyết nhanh chóng các thủ tục, không để tình trạng hồ sơ bị trả về gây khó khăn cho nhà đầu tư.

TS Trần Du Lịch, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính – tiền tệ quốc gia, đánh giá tỉnh Gia Lai sau khi hợp nhất Gia Lai và Bình Định đã hội tụ được nhiều thế mạnh, tạo nên sự vượt trội.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Gia Lai có tiềm năng cực lớn về nông nghiệp công nghệ cao và lâm nghiệp trên vùng đất đỏ bazan của Gia Lai, một lợi thế mà hiếm nơi nào có được.

TS Trần Du Lịch cũng đặt vấn đề tỉnh phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đi vào những phân khúc có giá trị gia tăng cao và kinh tế số thay vì chỉ dựa vào các hoạt động truyền thống.

Đặc biệt, TS Trần Du Lịch dẫn lại lời kể của chủ một doanh nghiệp lớn ở Gia Lai về việc hiện nay chỉ cần cung cấp thông tin, bộ phận hành chính điền thông tin, doanh nghiệp chỉ cần ký tên, không cần vất vả làm thủ tục như trước.

Ông khuyến nghị tỉnh Gia Lai nên nhân rộng mô hình và nhắc lại bài học của Bình Dương đã thành công nhiều năm trước nhờ "trải thảm đỏ" bằng việc lo thủ tục hành chính cho nhà đầu tư.