Vừa qua, Công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh bắt để tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bên cạnh đó, Công an TPHCM đã nhận được nhiều đơn tố giác tội phạm của các nạn nhân tố cáo bà Tiền và Công ty TNHH Dịch vụ Bất Động sản Đảo Vàng (viết tắt là Công ty Đảo Vàng).

Ai là nạn nhân của doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền, liên hệ ngay Công an TPHCM

Theo điều tra ban đầu, bà Tiền là Giám đốc, đại diện pháp luật trong việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Kiên Giang (viết tắt là Công ty Kiên Giang).

Công an TPHCM khám xét nhà doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền

Hai công ty này đã ký hợp tác đầu tư để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nền đất tại Khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) do Công ty Kiên Giang làm chủ đầu tư.

Công an TPHCM xác định từ tháng 3-2018 đến tháng 6-2023, Nguyễn Ngọc Tiền ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng số tiền 131,3 tỉ đồng.

Tuy nhiên, đến nay, chỉ có 13 khách hàng tố cáo Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng bán 19 nền đất dự án (trong đó có ông N.V.D.) chiếm đoạt số tiền 41,2 tỉ đồng.

Hành vi của Nguyễn Ngọc Tiền đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", chiếm đoạt số tiền 41,2 tỉ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tìm các khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nhà tại Khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc với Công ty Đảo Vàng.

Đề nghị khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nhà tại Khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc với Công ty Đảo Vàng liên hệ ngay với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM. Người dân liên hệ Trung tá Lê Hữu Long, số điện thoại: 0918607007, Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM (số 14, Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TPHCM) để cung cấp thông tin.



