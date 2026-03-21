Thu về hơn 6.000 tỷ, Việt Nam chỉ là thị trường lớn 6 Đông Nam Á của Grab, kém xa Malaysia, Singapore

Grab vừa có báo cáo thường niên cho năm 2025, cho thấy doanh thu tại Việt Nam đạt 255 triệu USD, tương đương 6.710 tỷ đồng.

﻿Báo cáo cho thấy doanh thu của Grab tại Việt Nam tăng trưởng liên tục, đạt 185 triệu USD (khoảng 4.868 tỷ đồng) năm 2023 và 228 triệu USD (khoảng 5.999 tỷ đồng) năm 2024.

Tốc độ tăng trưởng ổn định của Việt Nam là điểm đáng chú ý. Trong vòng ba năm, doanh thu tăng khoảng 38%﻿.

﻿Năm 2023 là năm đầu tiên Grab có công bố doanh thu tại Việt Nam. Các báo cáo trước của Grab không đưa riêng con số doanh thu ở Việt Nam mà sẽ được tính vào mục "các nước Đông Nam Á khác".

Mặc dù duy trì đà tăng trưởng đều qua từng năm, quy mô doanh thu của Grab tại Việt Nam vẫn ở mức khiêm tốn so với các thị trường lớn trong khu vực như Malaysia, Singapore hay Indonesia. Trong bảng xếp hạng khu vực, Việt Nam liên tục đứng ở vị trí cuối trong nhóm các thị trường chính của Grab, cho thấy dư địa phát triển còn lớn nhưng cũng phản ánh mức độ cạnh tranh cao và đặc thù thị trường nội địa.

Hiện tại, Grab nhận "bão" 1 sao sau vụ khoá tài khoản tài xế trong vụ việc liên quan tới nhạc sĩ Minh Khang. Quyết định khóa tài khoản tài xế gây ra phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Nhiều người dùng đồng loạt truy cập vào các kho ứng dụng như Google Play và App Store để lại đánh giá 1 sao cho Grab, dẫn đến sự sụt giảm nghiêm trọng trong điểm xếp hạng của ứng dụng.

Nhiều người đã yêu cầu Grab cần sớm đưa ra một giải thích rõ ràng về quy trình xử lý sự cố, cũng như đảm bảo quyền lợi cho cả tài xế và khách hàng trong các tình huống tranh chấp. Sự gia tăng các đánh giá tiêu cực đã tạo ra một "cơn bão" bình luận mới trên trang đánh giá của Grab.

Trước đó vào ngày 11/3, một video gây xôn xao trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhạc sĩ Minh Khang ngồi trên xe và thể hiện sự bức xúc với tài xế. Trong video, nam nhạc sĩ có những lời lẽ nặng nề, thậm chí văng tục với tài xế, khiến không khí cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng. Sau một hồi tranh cãi, ông yêu cầu tài xế dừng xe để xuống.

Ngày 18/3, đại diện phía Grab cho biết, tổng đài nhận được phản ánh của chủ tài khoản đặt xe Đ.L. về việc thông tin cá nhân của mình và những người đi cùng trong chuyến xe Grab đã bị phát tán trên một số trang mạng xã hội.

"Trong ngày 12/3/2026 và sau đó vào ngày 13/3/2026, chúng tôi đã liên hệ trao đổi và đề nghị đối tác tài xế chấm dứt hành vi vi phạm để có thể tiếp tục hoạt động trên nền tảng Grab. Đến ngày 16/3/2026, khi sự việc vẫn không được hợp tác xử lý, căn cứ vào Bộ quy tắc ứng xử, chúng tôi đã phải ngừng vĩnh viễn quyền sử dụng ứng dụng Grab đối với tài xế này.”