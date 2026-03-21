Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2 hộ kinh doanh bất ngờ bị kiểm tra: Tang vật được phát hiện là 2,5 tấn hàng Trung Quốc

21-03-2026 - 07:53 AM | Doanh nghiệp

Lực lượng chức năng vừa phát hiện cơ sở của 2 hộ kinh doanh phân bón tại tỉnh Cao Bằng đang bày bán 2.500 kg phân đạm Trung Quốc nhãn hiệu JianFeng nhập lậu.

2 hộ kinh doanh bất ngờ bị kiểm tra: Tang vật được phát hiện là 2,5 tấn hàng Trung Quốc- Ảnh 1.

Theo Chi cục QLTT tỉnh Cao Bằng, ngày 17/03/2026 qua công tác quản lý địa bàn, Đội Quản lý thị trường số 2 phát hiện tại 02 cở sở của hộ kinh doanh phân bón N.T.T và hộ kinh doanh H.T.H. đang bày bán 2.500 kg phân đạm Trung Quốc nhãn hiệu JianFeng nhập lậu.

Tại thời điểm kiểm tra chủ 02 cơ sở kinh doanh cho biết đã mua lô phân đạm trên từ một người không rõ danh tính tại khu vực biên giới về bán, số phân đạm trên có xuất xứ từ Trung Quốc.

Chủ 2 cơ sở không cung cấp được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp của hàng hóa. Đội QLTT số 2 đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 2 hộ kinh doanh N.T.T và hộ kinh doanh H.T.H với số tiền 26.000.000 đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu và tịch thu toàn bộ 2.500 kg phân đạm Trung Quốc nhập lậu theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Đội QLTT số 2 cho biết đang tăng cường kiểm tra gắt gao mặt hàng này tại các vùng trọng điểm nông nghiệp trên địa bàn quản lý. Lực lượng chức năng lưu ý các hộ kinh doanh đang buôn bán hoặc sử dụng, hãy ưu tiên các dòng phân bón sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu chính ngạch để đảm bảo an toàn pháp lý và hiệu quả canh tác.


Theo Phan Trang

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
hộ kinh doanh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên