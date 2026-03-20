Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tung ưu đãi "5 năm không lo lãi suất" chưa từng có trên thị trường cho khách Vinhomes

20-03-2026 - 21:15 PM | Doanh nghiệp

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tung ưu đãi “5 năm không lo lãi suất” chưa từng có trên thị trường cho khách Vinhomes

Chính sách đặc biệt "5 năm không lo lãi suất" được Vinhomes áp dụng với tất cả các dự án đang bán từ nay đến khi có thông báo mới.

Ngày 20/03/2026, Vinhomes công bố chính sách siêu ưu đãi “5 năm không lo lãi suất”, đảm bảo khách hàng được vay với lãi suất 3,3%/năm cho năm đầu, tối đa 7,8%/năm trong 3 năm đầu và trả trần lãi suất tối đa chỉ 9%/năm cho 2 năm tiếp theo.

Đây là giải pháp hỗ trợ tài chính chưa từng có trên thị trường, khẳng định nhất quán tư duy đồng hành dài hạn cùng khách hàng, cũng như tầm vóc và tiềm lực vượt trội của chủ đầu tư.

Chính sách đặc biệt “5 năm không lo lãi suất” được Vinhomes áp dụng với tất cả các dự án đang bán từ nay đến khi có thông báo mới.

Cụ thể nếu khách hàng vay 18 tháng sẽ chỉ phải trả lãi suất 3,3%/năm, nếu vay 24 tháng sẽ chỉ phải trả là 5,3%/năm, nếu vay 36 tháng sẽ chỉ phải trả là 7,8%/năm. Sau đó nếu khách hàng tiếp tục duy trì khoản vay sẽ được đảm bảo mức lãi suất thả nổi tối đa không vượt quá 9%/năm, trong vòng 24 tháng tiếp theo.

Trong trường hợp lãi suất thị trường vượt ngưỡng 9%/năm, phần chênh lệch sẽ do Vinhomes chi trả, tuyệt đối bảo vệ khách hàng trước mọi biến động lãi suất.

Với chính sách đảm bảo lãi suất trên, Vinhomes cung cấp cho khách hàng lợi ích kép: vừa nắm giữ ngay tài sản thực là bất động sản giá tốt; vừa hoàn toàn yên tâm đứng ngoài nguy cơ lãi suất thả nổi tăng cao sau thời gian ưu đãi.

Trong đó, khách hàng mua để ở và nhà đầu tư sẽ có lộ trình tài chính rõ ràng và được kiểm soát an toàn trong 5 năm đầu để tự tin bước vào hành trình an cư bền vững.

Đối với thị trường, đây là giải pháp tài chính tiên phong và đột phá khi lần đầu tiên một chủ đầu tư chủ động thiết lập “vùng an toàn” cho người mua, sẵn sàng chia sẻ rủi ro và đồng hành dài hạn cùng khách hàng, tạo xung lực phát triển mới.

Vinhomes hiện là nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam đang quản lý và vận hành hơn 30 khu đô thị trên toàn quốc. Năm 2025, Vinhomes đã lập kỷ lục khởi công và ra mắt 13 dự án với tổng quy mô hơn 20.000 ha, trong đó có các siêu đô thị kiểu mới như Khu đô thị Olympic (Hà Nội), Vinhomes Global Gate Hạ Long (Quảng Ninh), Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa), Khu phức hợp Du lịch & Đô thị Làng Vân – Hải Vân Bay (Đà Nẵng) và Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP HCM).﻿

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rót 10.000 tỷ cho lĩnh vực đang cực kỳ cấp thiết tại Việt Nam

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kinh Bắc của ông Đặng Thành Tâm thu về “món hời” lớn nhờ chi 2.100 tỷ mua công ty sở hữu đất vàng Láng Hạ

Kinh Bắc của ông Đặng Thành Tâm thu về “món hời” lớn nhờ chi 2.100 tỷ mua công ty sở hữu đất vàng Láng Hạ Nổi bật

Bí mật về loại giấy do người Việt tạo ra, khiến tội phạm làm giả đầu hàng

Bí mật về loại giấy do người Việt tạo ra, khiến tội phạm làm giả đầu hàng Nổi bật

Việc làm ăn của nữ CEO Nguyễn Ngọc Tiền vừa bị công an bắt

Việc làm ăn của nữ CEO Nguyễn Ngọc Tiền vừa bị công an bắt

20:25 , 20/03/2026
Shopee, TikTok Shop tăng phí: Chuyên gia cảnh báo 80% nhà bán có thể rời sàn nếu phí chạm mức 35–40%

Shopee, TikTok Shop tăng phí: Chuyên gia cảnh báo 80% nhà bán có thể rời sàn nếu phí chạm mức 35–40%

20:17 , 20/03/2026
FPT hé lộ chiến lược AI-First sau khi không còn hợp nhất FPT Telecom, đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 15%

FPT hé lộ chiến lược AI-First sau khi không còn hợp nhất FPT Telecom, đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 15%

17:58 , 20/03/2026
Bất chấp giá xăng tăng, Long Châu không tăng giá thuốc, miễn phí giao hàng

Bất chấp giá xăng tăng, Long Châu không tăng giá thuốc, miễn phí giao hàng

17:30 , 20/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên